1 Zum Fest scharen die Menschen gerne ihre Liebsten um sich, dazu gehören häufig auch Hunde und Katzen. Doch genau auf sie lauern rund um Weihnachten viele Gefahren, die gerne unterschätzt werden. Foto: Myshun/Pixabay.

Im Advent ist es für die Menschen wieder an der Zeit, ihr Zuhause weihnachtlich zu schmücken. Doch was den meisten nicht bekannt ist: Viele der uns ans Herz gewachsenen Traditionen bergen Gefahren für unsere Haustiere.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen gibt Tipps, wie die Vorweihnachtszeit auch mit Haustieren sicher und entspannt gelingen kann.

Gleichzeitig ist es Pressewartin Natascha Schneider und ihren Mitstreitern aber auch ein Anliegen, auf unterschätzte Gefahren in der Adventszeit für Haustiere hinzuweisen.

Das ist für Katzen gefährlich

"Katzen sind von Natur aus neugierig und wollen die Veränderungen in ihrem Zuhause natürlich genau unter die Lupe nehmen", weiß Natascha Schneider. Von daher sei es wichtig, den Weihnachtsbaum sicher aufzustellen, so dass er nicht umfallen kann, sollte die Katze versuchen, daran hochzuklettern oder mit den schönen, bunten Kugeln zu spielen.

Der Spieldrang einer Katze ist es auch, der dazu führen kann, dass eine der Kugeln beim Spielen runterfällt und zu Bruch geht. "Scherben können Schnittwunden an den Pfoten oder im Maul verursachen oder beim Verschlucken Verletzungen im Magen-Darm-Trakt hervorrufen", warnt der Tierschutzverein. Wie schnell es passiert ist, erfuhr eine Familie aus Donaueschingen-Neudingen zuletzt beispielsweise selbst – Kater Calimero hatte Gefallen an den Christbaumkugeln gefunden, ein Exemplar fiel vom Baum und zerbrach in nicht nur endlos viele, sondern auch hauchdünne und damit umso gefährlichere Scherben.

Es ging rasend schnell: Kaum lag der Christbaumschmuck in Scherben, war Calimero auch schon mit der Pfote in eine Scherbe getreten und hatte sich eine tiefe Schnittwunde zugezogen. Aus einem kleinen Schnitt war schnell eine große Wunde geworden, die wegen der ständigen Beanspruchung der Pfote schlecht abheilte und immer wieder aufs Neue aufplatzte und sich entzündete. Monatelang musste Familie Spitz daraufhin den Tierarzt konsultieren – das traurige Ende war dem Kater schließlich jedoch durch einen Tumor an derselben Pfote beschieden, der in diesem Zuge entdeckt worden war und sich rasant ausgebreitet hatte.

Das Engelshaar und die Katzenzunge

In der Regel gehen die Halter bei entsprechenden Unfällen direkt zum Tierarzt – trotzdem weiß die Pressesprecherin des Tierschutzvereins, dass die Halter viele Gefahren nicht kennen oder unterschätzen. Eine davon ist auch Lametta – dieses könne beim Verschlucken nicht nur ein Ersticken, sondern auch Darmverschlüsse verursachen. "Ebenso das beliebte Engelshaar – wenn die Katze daran leckt, bleibt es in den Widerhaken ihrer Zunge hängen und das Tier muss den ganzen Haufen schlucken." Eine andere Gefahr: heruntergefallene Tannennadeln. "Sie sollten schnellstmöglich entsorgt werden, damit Katzen diese nicht essen", denn das, machen die Tierfreunde deutlich, könne Vergiftungen verursachen. Und: Sind Katzen sehr neugierig und verspielt, könne sogar eine Lichterkette zur Gefahr werden – "im schlimmsten Fall stranguliert sich die Katze damit oder bekommt einen Stromschlag, wenn sie das Kabel anknabbert".

Trügerisch ist auch der natürliche Lichterglanz – Katzen haben sich schnell mal Pfote, Fell oder Schnurrhaare an offenen Kerzen verbrannt, wenn man nicht aufpasst.

Das ist für Hunde gefährlich

Zur Vorsicht angehalten sind auch Hundehalter. Ängstlichen Hunden solle ein paar Tage Zeit gegeben werden, sich an das grüne Ungetüm in ihrem Zuhause zu gewöhnen, bevor der Baum geschmückt wird. Darüber hinaus gelten für sie die gleichen Gefahren wie für Katzen – Verletzungen durch zerbrochene Glaskugeln, Lametta oder Lichterketten.

Diese Pflanzen sind für sie giftig

Auch viele der an Weihnachten bei uns beliebten Pflanzen sind für unsere Haustiere giftig. Dazu gehören unter anderem Weihnachtssterne, Tannennadeln, Christrosen, Mistelzweige.

Und ganz allgemein gilt: Die meisten Tiere reagieren empfindlich auf Veränderungen ihrer Alltagsroutine. Dazu gehören neben der verändert aussehenden Wohnung auch die vielen Besucher rund ums Weihnachtsfest. Umso wichtiger ist es, dem tierischen Mitbewohner einen Rückzugsort zu bieten und seine Gäste zu bitten, dem Tier seine Ruhe zu lassen.

Um Hunden die stressige Weihnachtszeit zu erleichtern, helfen zudem ausgedehnte Spaziergänge. "Hunde gehören weder auf einen Weihnachtsmarkt noch zum Weihnachtseinkauf. Der Trubel und der Lärm verursachen den Tieren großen Stress", gibt der Tierschutzverein zu bedenken.

Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke

Zu guter Letzt: Ein Herzensanliegen ist dem Tierschutzverein, dass Tiere keine Weihnachtsgeschenke sind. "Sie sind Lebewesen, Familienmitglieder, Freunde und treue Begleiter, aber keine Sachen, die einfach mal verschenkt werden."

Viele Tierheime, auch das Kreistierheim in Donaueschingen, haben deshalb einen Vermittlungsstopp vor Weihnachten.