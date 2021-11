Adventsweg in Margrethausen

12 Zahlreiche Spaziergänger waren am Sonntag auf dem Margrethausener Adventsweg unterwegs. Foto: Raab

Richtig originell und sehenswert ist das, was fleißige Ehrenamtliche in Margrethausen auf die Beine gestellt haben, um die Einwohner auf den Advent einzustimmen.















Link kopiert

Albstadt-Margrethausen - Er hätte eine offizielle Eröffnung mit adventlichen Weisen des Musikvereins, verbunden mit einem die Kälte vertreibenden Heißgetränk, wahrlich verdient gehabt: der Adventsweg in Margrethausen. Aber auch ohne große Feierlichkeit entpuppte er sich schon am ersten Tag als Besuchermagnet, und diejenigen, die gekommen waren, erfreuten sich an den Bildern, kleinen Szenerien und kreativ dekorierten Zweigen, welche die kurze Wegstrecke vom Eingang des Klostergartens hoch zum Klosterhof säumen.

Vorübergehenden war das emsige Treiben aufgefallen, allen voran das der vier Frauen aus der Mitte des "Mittwochkaffees". Aus der Idee eines Adventsweges für Margrethausen war schnell eine konkrete Planung entstanden, und schließlich wurde der Gedankenblitz in die Tat umgesetzt. Zwei Ortschaftsrätinnen und einige Männer für die schweren Arbeiten unterstützten das Frauenquartett. Was heraus kam, kann sich sehen lassen und bis Weihnachten bewundert werden.

An vier Stationen wird die Geschichte "Die vier Lichter des Hirten Simon" erzählt. Der neunjährige Simon macht sich auf die Suche nach seinem verlorenen Lamm und schenkt unterwegs einem Dieb, einem verletzten Wolf und einem Bettler jeweils ein Kerzenlicht, bis er schließlich sein Lamm bei einem auf Stroh gebetteten Kind findet. Auf wundersame Weise erstrahlt die schon fast erloschene Flamme in hellem Licht.

Es sind nicht nur die vier Stationen, die den Weg zu einem besonderen Erlebnis machen. Vornehmlich zu Beginn, längs der Mauer rings um den Klostergarten und im Klosterhof, gibt es für Erwachsene, vor allem aber für die Kinder immer wieder kleine Details zu entdecken. Hier steht ein liebevoll ausgestalteter, mit Geschenkpaketen beladener Schlitten, dort ein Schneemann mit einem vollen Sack. Ein Diorama zeigt eine kleine Krippe, ein anderes ein Eichhörnchen in winterlicher Landschaft. Allerorten sind Sterne und Zweige mit Kugeln aufgehängt.

Beim Adventsweg handelt es sich auch um einen Entdeckerpfad. Ohne sich in einer großen Menschenansammlung bewegen zu müssen, ist es möglich, den außergewöhnlichen Weg in kleinen Gruppen zu begehen. Besucher sind eingeladen, die einzelnen Bilder still auf sich wirken zu lassen oder einfach nur zu schmunzeln.

Was die vier Frauen für Margrethausen geschaffen hätten, zeichne intaktes Dorfleben aus, waren sich die Besucherinnen und Besucher am ersten Adventssonntag einig. Ein Kommen lohne sich.