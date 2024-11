Adventsweg Heiligenzimmern: Familie sammelt mit Kugelbahn für Kindergarten

1 Familie Karl aus Heiligenzimmern gestaltet jedes Jahr einen besonderen Adventsweg. Foto: /privat

Familie Karl in Heiligenzimmern spendet den Erlös ihrer diesjährigen Aktion an den Kindergarten-Förderverein.









Etwas Neues hat sich Familie Karl überlegt, die jedes Jahr einen Adventsweg gestaltet. Nach einem Märchenwald im vergangenen Jahr wartet nun eine Kugelbahn auf die Besucher des 1,5 Kilometer langen Weges. Dieser wird am ersten Advent, Sonntag, 1. Dezember, eröffnet. Die Holzkugeln hat die Firma Preuhs Holding in Binsdorf gespendet. Der Erlös aus den Kugelautomaten geht an den Förderverein der Grundschule und den Förderverein des Kindergartens St. Patricius. Diese beiden Vereine bewirten bei der Eröffnung des Adventswegs.