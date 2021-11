1 Von 11 bis 18 Uhr soll der Markt in Bisingen stattfinden. Foto: Wahl

Lichterglanz und Glühweinduft: Der Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr statt – mit Hygienekonzept und Abstandsgebot. An die Besucher haben die Macher eine Bitte.















Bisingen - Der Arbeitskreis Weihnachtsmarkt hat entschieden: Mit Hygienekonzept ist die Veranstaltung in Bisingen umsetzbar. In zahlreichen anderen Städten und Gemeinden hatte es zuletzt hitzige Debatten über Weihnachtsmärkte gegeben, mancherorts fallen sie wegen Corona auch dieses Jahr aus.

Anders in der Kirchspielgemeinde: Die Ortsmitte soll sich am 5. Dezember mit Besuchern füllen – die zugleich auf Distanz zueinander gehen müssen. Unklar sei, was bis dahin für Regeln gelten, berichtet Konrad Flegr vom Arbeitskreis unserer Redaktion. "Wir sind aber guten Mutes – und wollen vor allem die Erwartungen von Ausstellern, Künstlern und potenziellen Besuchern erfüllen." Die Corona-Verordnung hat der Arbeitskreis, der für den Weihnachtsmarkt eng mit der Gemeinde zusammenarbeitet, dabei im Blick: "Wir sind hellhörig und verfolgen aufmerksam, wie sich die Sache entwickelt."

Keine leichte Entscheidung

Die Entscheidung pro Weihnachtsmarkt haben sich die Macher nicht leicht gemacht: "Wir haben intensiv abgewogen, die Meinungen waren durchaus kritisch und von Bedenken gekennzeichnet", sagt Flegr. "Wir haben uns am Ende aber mit einer deutlichen Mehrheit dafür ausgesprochen."

Doch auch für Bisingen gilt: Möglich ist der Weihnachtsmarkt nur mit Hygienekonzept. Rund um den Marktplatz wird es Hinweise zu Maskenpflicht und Abstand geben. Flegr: "Das einzuhalten, das wird nicht immer problemlos möglich sein, das wissen wir. Aber wir wollen es möglichst kurz und knackig auf Schildern kommunizieren."

Wie viele Besucher den Markt besuchen werden, ist kaum abzuschätzen: "Vielleicht kommen mehr Besucher, vielleicht herrscht aber auch relative Vorsicht", meint Flegr. Er betont: "Wir wollen den Besuchern die größtmögliche Freiheit geben. Das funktioniert aber nur, wenn sich alle an die Regeln halten." Daher werde an die Besucher appelliert, auf Distanz zu gehen. Im Rahmen der Corona-Verordnung seien auch kleine Grüppchen möglich, "aber wir wollen eine Art winterliches Weihnachtsrestaurant vermeiden".

Eine Absperrung mit Kontrollen am Eingang sei logistisch und praktisch jedenfalls nicht möglich. "Wir haben keinen Festplatz, bei dem es einen zentralen Eingang gibt." Die Ortsmitte sei auch Wohnort vieler Menschen. "Würden hier nur 3G-Kontrollierte eingelassen, wäre das eine gravierende Einschränkung von Bürgerrechten", gibt Flegr zu bedenken. Fazit: Kontrollen sind – zumindest für den Außenbereich – nicht möglich.

Daher wird auch an den Ständen gelten: Essen und Trinken ist direkt vor Ort nicht erlaubt. "Wir werden nur to go anbieten", sagt Flegr. Zum Mitnehmen also – "wie an einer Imbissbude." Die Corona-Verordnung besagt nämlich: Wird sofort an Ort und Stelle verzehrt, ist eine 3G-Kontrolle nötig. Diese fällt allerdings flach. Die Lösung also: "Wird der Stand direkt nach dem Kauf verlassen – mit dem Essen in der Hand –, wird keine Gruppenbildung provoziert", sagt Flegr. Der Verkauf sei auch ohne Testung möglich.

3G-Kontrolle in Hohenzollernhalle

Für die Hohenzollernhalle gelten strengere Regeln: "Dort wird es eine 3G-Kontrolle geben. Wir geben Armbändchen aus", erklärt Flegr. In der Halle werden wiederum nicht nur Kaffee und Kuchen angeboten. "Wer seine Currywurst nicht im Laufen draußen essen will, darf sich hereinsetzen." Unterstützt wird der Arbeitskreis von der Narrenvereinigung Nichthuldiger, die Flegr zufolge auch das Marktcafé übernimmt.

Verkaufszeit ist von 11 bis 18 Uhr. Morgens wird Rücksicht auf den Gottesdienst genommen. "Wir wollen keinen Krach und kein Spektakel währenddessen", so Flegr. Auch das Ende um 18 Uhr sei bewusst gewählt: "Bis dahin hatte jeder die Chance, über den Weihnachtsmarkt zu spazieren."

Das Echo sei bisher ausschließlich positiv, die Zurückhaltung aber spürbar. "Zu normalen Zeiten haben wir 150 Bewerbungen, 100 können wir zulassen. Diesmal haben wir 80 Stände." Kunsthandwerker ­werden vor Ort sein und Drechsler, Keramik oder Lederwaren werden verkauft werden. Zeitlose Produkte, wie Flegr es umschreibt, aber auch zahlreiche neue Techniken: "Kein Markt ist wieder andere." Was es 20211 nicht geben wird: einen Weihnachtsmann für die Kinder. "Hier ist die Distanz einfach nicht einzuhalten", begründet Flegr. Der Vorteil unterm Strich: Es gibt mehr freie Plätze. "Wir können lockerer aufstellen und vermeiden, dass die Stände dicht an dicht stehen. Das ist kein Weltuntergang. Es ist für uns eine Wundertüte."