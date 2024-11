„Adventssingen“ des Rockvereins Balingen: Heavy Metal unterm Weihnachtsbaum

22 Skull & Crossbones Foto: Marschal

Weihnachtslieder gab es beim „Adventssingen“ des Balinger Rockvereins zu hören. Doch diese klangen ein bisschen anders, als man sie gewohnt ist. Fünf Bands aus der Region rockten die Eberthalle.









Der Titel des Konzerts am Samstagabend in der Eberthalle klang besinnlich: Der Balinger Rockverein hat zum „Adventssingen“ eingeladen. Wer Engelschöre erwartete, irre: Fünf Bands verschiedener Rock- und Metalrichtungen gaben sich auf der Bühne die Klinke in die Hand. Doch auch wenn die Töne härter als gewohnt waren – der Weihnachtszauber fehlte nicht. Die Bühne war gesäumt von funkelnden Weihnachtsbäumen und jede Band sang mindestens ein bekanntes Weihnachtslied – in ihrer ganz eigenen Art und Weise: Laut, schnell, rockig. „Heavy Metal unterm Weihnachtsbaum“ sozusagen.