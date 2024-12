Die Frauen der Frauengemeinschaft Oberweier sind sich seit mehr als 100 Jahren gegenseitig Engel, wirken aber auch als eine Gemeinschaft, in der einer mit dem anderen ein gutes Stück des Weges geht.

In der Gemeinschaft sind sich die Frauen tatsächlich auch in der Tradition während der Adventszeit verbunden.

Seit 100 Jahren zählt der Adventsnachmittag zu den indiskutablen Aktionen. Den knapp 150 Mitgliedsfrauen steht dieser Nachmittag, gleich welchen Alters, außer Frage. Gemeinsam geben sie sich Trost, Zuversicht, Lachen, Weinen, erleben meditative und vergnügliche Stunden. So zählt die Feierstunde zum Advent wohl zu den ältesten Traditionen überhaupt im Ort.

Auch viele junge Frauen sind Teil der Gemeinschaft

Den Mitgliedsfrauen ist dieser Nachmittag unverzichtbar. Zum Adventsnachmittag überlegt sich das Vorstandsteam um Roswitha Fischer stets ein meditatives Programm, das mit einer Andacht in der Pfarrkirche beginnt. „Unser Anliegen ist, euch Mut und Zuversicht weiterzugeben“, erklärt Fischer. Die Veränderungen in der Kirche haben die Frauen ebenfalls fest im Blick und Fischer ergänzt: „Mit mutigen Schritten wollen wir den kirchlichen Veränderungen entgegentreten, damit auch unsere Gemeinschaft weiterhin Bestand hat.“ Zuversicht offenbare sich in der aktiven Mitgliedschaft von vielen jungen Frauen, die mittlerweile feste Programminhalte übernehmen.

Pünktlich und druckfrisch liegt zum Adventsnachmittag auch das neue Jahresprogramm 2025 bereit. Nahezu in jedem Monat dürfen sich die Frauen auf eine Veranstaltung in Gemeinschaft freuen. So beginnt das Jahresprogramm im Februar ganz schön verrückt, wenn die Frauen zur beliebten Frauenfasnacht ins Georg-Schreiber-Haus nach Friesenheim einladen. Mit Spannung erwartet werden darf auch die Kostümierung der Frauen zum Rosenmontagsumzug mit den Oberweirer Krabben, die sich jedes Jahr erst zum Umzug offenbart. Junge Frauen bringen sich aus der Gemeinschaft in der Gestaltung des Weltgebetstags ein. Weiter geht es mit dem Heilfasten, der Teilnahme am Festwochenende im Juli mit dem Musikverein und der Feuerwehr Abteilung Oberweier. Außerdem gibt es mit ihnen für das Ferienprogramm der Gemeinde Friesenheim auch einen Spieletag für Kinder.

Frauen werden beim Sommerhock mitanpacken

Gemeinsam sollen Palmsträuße gebunden oder der Wald mit allen Sinnen genossen werden. Dazwischen finden sich immer wieder spontane Ausflüge mit dem Fahrrad oder ein Sommerhock. Außerdem unterstützen die Frauen auch die Ortsverwaltung beim Sommerhock an der Waldmattenhalle oder beim Adventszauber, ebenfalls an der Waldmattenhalle.

Zum Jahresabschluss finden sich die Frauen wieder zur Adventsfeier ein. Diese Veranstaltung ist so sicher wie das Amen in der Kirche – das zuvor beim meditativen Teil den Gottesdienst beschließt.