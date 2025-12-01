Adventsmarkt mit Spezialitäten: Fleisch von Wildschweinen aus dem Dobler Revier

Sabine Zoller

Der Adventsmarkt auf dem Dobel erwies sich in diesem Jahr erneut als Magnet für Gäste aus nah und fern. Besonders die verlängerte Öffnungszeit am Samstag sorgte dafür, dass viele Besucher den festlich erleuchteten Dorfplatz bis in die Abendstunden hinein genießen konnten.

Livemusik untermalte das Geschehen und verlieh dem Markt eine warme, einladende Stimmung.

Bereits am frühen Nachmittag füllte sich der Platz spürbar. An den vielseitigen Ständen wurde probiert, gestöbert und begeistert eingekauft.

Zehnstündige Anreise

Ein besonderer Farbtupfer waren einmal mehr die Besucher aus der ungarischen Partnergemeinde Tótvázsony, die nach einer rund zehnstündigen Anreise typisch ungarische Spezialitäten im Gepäck hatten. Mit Kolbász, Mohnstriezel, Salami und Pálinka brachten sie ein authentisches Stück ungarischer Lebensart auf den Dobel.

„Wilde Wurst“

Kulinarisch wurden die Besucher auf dem Markt in diesem Jahr besonders verwöhnt. Die „Musiker-Bratwurst“ des Musikvereins erfreute sich wie gewohnt großer Beliebtheit, ebenso Flammkuchen, Apfelpunsch und Pfälzer Glühwein. Für neugierige Genießer war die „wilde Wurst im Weck“ ein echtes Highlight. „Das Fleisch stammt von Wildschweinen aus dem Dobler Revier. Die Wurst ist kräftig, würzig und etwas ganz Besonderes“, erklärte Silke Saur-Nagel vom Jagdbogen Dobel.

Auf unterschiedlichen heimischen Holzarten hatte Kriemhild Kreul aus Loffenau erneut eine Vielzahl attraktiver Motive gestaltet – darunter auch Gesichter der Frida Kahlo. Foto: Zoller

Gravierte Holzgeschenke

Auch im Bereich Kunsthandwerk zeigte sich der Adventsmarkt gewohnt vielfältig. Honorine Ollmert präsentierte mit ihrer Naturkosmetikmarke Sunrise Lake hochwertige Seifen, Öle und Bio-Sheabutter. Kriemhild Kreul aus Loffenau stellte kunstvoll gestaltete Holzarbeiten aus – von Tiermotiven bis hin zu markanten Porträts wie einer Frida Kahlo. Dazu gesellten sich gestrickte und gehäkelte Accessoires von Marion Zetzmann, Adventsgestecke sowie Aquarelle und handgefertigte Weihnachtskarten. Zum ersten Mal auf dem Dobel dabei war Ann-Kathrin Matthies aus Schöllbronn, die fein gravierte Holzgeschenke mitgebracht hatte, die auf großes Interesse stießen.

Leuchtende Augen

Für die jüngsten Besucher sorgten der Nikolaus-Besuch und eine gemütliche Bastelstation für leuchtende Augen.

Insgesamt zeigte sich, dass die Mischung aus traditionellem Handwerk, regionaler Küche und internationalen Akzenten den Dobler Adventsmarkt auch in diesem Jahr zu einem atmosphärischen Höhepunkt der Vorweihnachtszeit machte.