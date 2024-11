In der Ortsmitte von Weilersbach gibt es am Sonntag, 24. November, 12 bis 18 Uhr, wieder den bereits zu einer kleinen Tradition gewordenen Adventsmarkt „Lamm trifft Löwe“.

Geboten werden Produkte von der Schafzucht in den Hochwiesen von Jürgen Schuler, der seit einigen Jahren den Weilersbacher Glöckenberg mit seinen Schafen beweidet.

Den Rahmen für den kleinen Markt bildet das Traditionsgasthaus Löwen 1834, das nach der Zeit des Niedergangs in den vergangenen Jahren von Edmund Kammerer aufwändig saniert wurde und sich jetzt in der Ortsmitte unter der Überschrift „Tagen – Treffen – Feiern“ wieder als Ort für Veranstaltungen etabliert hat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Genügend Platz

Die Idee zu diesem Event hatten Schuler und Kammerer bereits vor einigen Jahren entwickelt, als Schulers Garage für die Präsentation seiner Lammerzeugnisse zu klein wurde. Deshalb wurde 2017 in bescheidenem Rahmen in den Löwen umgezogen, der innen und außen genug Platz bietet.

Nach der Corona-Pause haben die beiden Initiatoren, die seit Kindertagen freundschaftlich verbunden sind, zusammen mit dem engagierten Helferteam das Ereignis weiter entwickelt. Jetzt gibt es die Neuauflage mit einem attraktiven Angebot.

Das Programm

Es gibt Feines vom Lamm: von Fellen über Gestricktes bis hin zu Fleischprodukten. Weitere Hofläden bieten regionale Spezialitäten. Kunsthandwerker sind mit von der Partie: Holzprodukte, Töpferei und anderes ist im Angebot und bietet Gelegenheit, sich mit Geschenken zu versorgen.

Nicht zuletzt gibt es wieder feine Speisen: Der Eintopf vom Lamm, die Minestrone oder die Merguez-Griller sind legendär. Auch Kaffee und Kuchen gibt es.

Und für den späten Nachmittag um 15.30 Uhr hat sich der Männerchor des Liederkranz Weilersbach angekündigt: Er wird in der Löwenhalle unter dem imposanten Dach musikalisch in die bevorstehende Adventszeit einstimmen.