Adventsmarkt in VS

1 Die Hexengilde Sauerwasen ist wieder auf dem Schwenninger Adventsmarkt mit einer Hütte dabei. Zu den Helfern zählen unter anderem Siegfried Löffler (von links) und Bettina Gunther. Auch Schatzmeister Paul Göppl und die Vorsitzende Monika Göppl leisten ihre Schichten. Foto: Jochen Schwillo

Seit Donnerstag läuft auf dem Schwenninger Muslenplatz wieder der Adventsmarkt und mit von der Partie ist auch wieder die Hexengilde Sauerwasen, die als einziger Verein die ganze Zeit über vertreten ist.









Es ist schon mindestens zehn Jahre her, dass sich der Schwenninger Fastnachtsverein erstmals an den weihnachtlichen Märkten in der Innenstadt beteiligte.