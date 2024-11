Der Neuhengstetter Adventsmarkt ist weit und breit der einzige seiner Art, der seit mehr als 30 Jahren auf kommerzielle Angebote verzichtet: Der vorweihnachtliche Neuhengstetter Markt ums Pfarrhaus herum wird ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern vorbereitet. Sämtliche Einnahmen kommen in eine Kasse und werden anschließend verschiedenen sozialen Projekten zugeführt.

Drei Projekte werden unterstützt

Mit einem Teil des Erlöses wird dieses Jahr erneut die ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit der Malteser im Landkreis Calw unterstützt. Familien, die von schwerer oder unheilbarer Krankheit betroffen sind, werden individuell beraten und begleitet. Sie erfahren Unterstützung und Entlastung im Alltag. Ein weiterer Teil des Erlöses geht laut Ankündigung an die Hope Eden Community School in Nigeria. Die Ehrenamtlichen unterstützen dieses Projekt schon seit mehr als 20 Jahren. In dem afrikanischen Land werden Kinder, die sonst keine Schule besuchen könnten, in Vorschul- und Grundschulklassen unterrichtet. Weiterhin wird die Jugendarbeit in der eigenen Heckengäugemeinde finanziell unterstützt.

Backhausbrot und Weihnachtsgebäck

Der Adventsmarkt beginnt am Freitag, 29. November, um 14 Uhr. Vor dem stimmungsvoll dekorierten Gemeindehaus in Neuhengstett werden Adventskränze und Türkränze aus regionalem Grün, handgemachte Gestecke und weihnachtliche Accessoires zum Verkauf angeboten. Weiterhin gibt es selbst gemachtes Weihnachtsgebäck und frisches Backhausbrot.

Um 16 Uhr spielt ein Jugendensemble des Musikvereins Neuhengstett Weihnachtslieder und eröffnet den geselligen Teil des Marktes im weihnachtlich erleuchteten Pfarrgarten. Für das leibliche Wohl werden Marktwurst, Veggie-Burger, Linsensuppe, Glühwein und Punsch angeboten.

Nikolaus beschenkt die Kinder

Die Konfirmanden backen frische Waffeln und der Nikolaus mit seinem prall gefüllten Sack beschenkt die Kinder. Um 17 Uhr laden Bläser vor der Waldenserkirche zum Zuhören und Mitsingen ein und um 18 Uhr gestaltet Pfarrer Schaber eine besinnliche Zeit in der warmen Kirche.