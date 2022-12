Adventsmarkt in Lautlingen

4 Am Feuer gab es Stockbrot. Foto: Schweizer

Schnee, klirrende Kälte, Lichterglanz und Glühweinduft sorgten für eine heimelige Atmosphäre der Lautlinger Schlossweihnacht. Einige hundert Besucher stimmten sich auf das Weihnachtsfest ein.















Albstadt-Lautlingen - Traditionsgemäß eröffneten die Jagdhornbläser Zollernalb im Schlosspark die beliebte Schlossweihnacht. Es war nach zweijähriger Pandemiepause bereits die 19. Auflage; das Ambiente hätte am Samstagabend nicht besser sein können. Es herrschte richtig knackig kaltes Winterwetter im Schlosspark.

"Es freut mich, dass zum Ende der Adventszeit so viele Besucher gekommen sind", meinte Ortsvorsteher Heiko-Peter Melle. Albstadts Erster Bürgermeister Udo Hollauer attestierte in seinem Grußwort, bei einem wunderschönen Adventsereignis zu sein, bei einem Treffpunkt mit Tradition. Damit sei im Jahr 2001 begonnen worden; seither war die Schlossweihnacht stets ein Anziehungspunkt für die Bevölkerung und darüber hinaus. Dass die Lautlinger Vereine bestens zusammenarbeiten, sieht man bei Hollauer besonders an der Schlossweihnacht. Das besondere Flair und der behagliche Ort biete die Möglichkeit, sich vom Alltag zu erholen und sich auf die bevorstehenden Feiertage einzustimmen.

Vereine mit im Boot

Die Schlossweihnacht gestaltete die Lautlinger Vereinsgemeinschaft und Institutionen; besonders Organisatorin Jacqueline Götz vom DRK Laufen-Lautlingen hatte im Vorfeld alle Hände voll zu tun. Durch das Programm führte Leon Baldauf.

An weihnachtlich geschmückten Verkaufsständen wurden zahlreiche Artikel angeboten aus Holz, Seife, Glaskunst und Stoff; auch das "Lautlinger Kerzle" gab es zu kaufen. Glühweinduft lag in der Luft, Sterne funkelten, es herrschte eine heimelige Atmosphäre. Man ließ sich die heiße Wurst oder die Waffeln schmecken, dazu gab es Stockbrot am offenen Feuer.

Die jüngsten Lautlinger singen

Die Kinder des benachbarten Kindergartens St. Michael führten einen stimmungsvollen Sternentanz im Lichterschein auf und sangen ein Adventslied am Brunnen. Mit einem netten Beitrag gefielen die Schüler der Ignaz-Demeter-Schule. Mit besonderer Eifer waren die jüngsten Lautlinger dabei, das Einstudierte vorzutragen.

Als die Zeit der Bescherung gekommen ist, erinnerten die Jagdhornbläser Bischof Nikolaus an seine Aufgabe, um einzuziehen und die Kinder zu beschenken. Die Musikkapelle rundete mit ihren Weihnachtsliedern den Abend und das offizielle Programm ab.