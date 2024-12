Alle zwei Jahre findet der Adventsmarkt in der Dorfmitte statt. Auch dieses Jahr war er wieder ein riesiger Erfolg.

Dieser wurde bisher vom Frauenkreis organisiert und durchgeführt.

Die liebevoll handgefertigten Kränze und Gestecke finden jedes Jahr reißenden Absatz. So entstand die Idee von Petra Botzenhart, aus dem Verkauf von Kränzen einen Adventsmarkt entstehen zu lassen.

Viele lokale und regionale Handwerker sowie Künstler griffen die Idee auf und boten ihr Geschaffenes auf dem Markt an. Vereine und Schulen schlossen sich an, so dass die Organisation einen immer größeren Aufwand mit sich brachte.

Nach vielen erfolgreichen Jahren wurde ImpulsE hierbei um Unterstützung gebeten und nach einer ersten Hilfestellung vor zwei Jahren wurde ab 2024 die komplette Übernahme der Organisation und Ausführung vereinbart.

Von Schmuck bis Jagertee

Mit 17 Ständen wurden die Besucher überrascht und konnten allerlei für die Weihnachtszeit finden. Von Schmuck über Strickwaren, Kränze, Selbstgebasteltem und vielem mehr gab es ein tolles Angebot. Essen und Trinken rundeten dieses ab.

Schupfnudeln, Pommes, Baguette oder weitere Speisen, Glühwein, Jagertee, Glüh-Met, Bier oder Tee wurden von den Vereinen, Kindergarten und Schulen angeboten, so dass jeder seine Lieblingsspeise oder -getränk finden konnte. Der Musikverein umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Der Erlös der Veranstaltung wird lokalen Projekten zugeführt.

Das Kernteam um Tina Deschler von ImpulsE freut sich nun noch auf den Christbaumverkauf am Freitag, 6. Dezember.