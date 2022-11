4 Nach zwei Jahren Pause sind wieder viele Besucher beim Sternenzauber. Foto: Herzog

Nach zwei Jahren Zwangspause ist der Advent am Freitag mit dem Sternenzauber praktisch wieder wie vor Corona eingeläutet worden.















Aichhalden - Die achte Auflage der Veranstaltung eignete sich bestens für einen Ausflug mit der ganzen Familie.

Man hätte es fast ahnen können. Nachdem der Sternenzauber des Akkordeonorchesters Aichhalden-Rötenberg wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 zweimal ausfallen musste, strömten die Besucher wieder in Scharen auf das Hofgelände der Familie Moosmann im Reißerweg. Davon ließen sie sich auch nicht von zeitweiligen kräftigen Regenschauern abbringen. Mit der richtigen Bekleidung war das kein Problem und wem es sprichwörtlich auf dem Marktgelände zu nass wurde, fand in der warmen Scheune ein trockenes Plätzchen.

Breites Angebot

Der kleine aber feine Markt bot eine Vielfalt an weihnachtlichen Geschenkartikeln wie Holzdekore, Kerzen, Schmuck, Figuren aus Heu und vieles mehr. In der Hütte des Kindergartens St. Gallus Heiligenbronn gab es selbst gemachte Marmelade und Früchtebrot. Einen Stand weiter konnte man sich mit Glückwein, Schoki und Hot Aperol von innen aufwärmen.

Die Ölmanufaktur Waldhof aus Winzeln punktete mit Samen von Senf, Raps und Hanf aus eigener Produktion. Die Spielscheune der verlässlichen Grundschule Rötenberg buk Waffeln, um Geld für einen Bewegungsraum mit Boxsack, Turnmatten und Basketballkorb zu sammeln.

Für Unterhaltung gesorgt

Schlange standen war beim Crêpes-Mobil ebenso angesagt wie am Stand des Akkordeonorchesters mit Bratwürsten und Scheunenkrustis. Nachdem die Buden und Hütten die Rollläden nach und nach runter ließen, verlagerte sich das Treiben in die Scheune, in der Solist Heiko Stöckelmaier mit seiner Gitarre für gute Unterhaltung sorgte. Mit Country- und Blues-Liedern von den Beatles, John Denver und Neil Young traf er immer den Nerv des plaudernden Publikums. Aber auch Hannes Waders Oldie "Heute hier, morgen dort" brachte die Besucher ordentlich in Stimmung.