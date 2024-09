Die Planungen für den achten adventlichen Kunsthandwerkermarkt in Geislingen haben begonnen. Dieser findet am Samstag, 23. November, von 10.30 bis 21 Uhr vor dem ehemaligen Wasserschloss statt.

Die Teilnehmer des letzten Markts vor zwei Jahren wurden bereits von der Stadtverwaltung Geislingen angeschrieben. Anmeldeformulare werden auf Anfrage gerne auch an neue Marktbeschicker versendet.

Nur örtliche Anbieter

Voraussetzung ist allerdings, dass sich ihr Angebot auf kunsthandwerkliche Deko-, Advents- und Weihnachtsartikel beschränkt. Anbieter müssen zudem in Geislingen, Binsdorf oder Erlaheim wohnen oder von dort stammen.

Anmeldungen und weitere Fragen sind bei Ute Koch per E-Mail an adventsmarktgeislingen@freenet.de möglich. Anmeldeschluss ist am Samstag, 5. Oktober.