Adventsmarkt Bad Herrenalb: Der Duft von Weihnachten weht

1 Der traditionsreiche Herrenalber Adventsmarkt öffnet am zweiten und dritten Adventswochenende seine Pforten. Foto: Paul Needham

Der Bad Herrenalber Adventsmarkt öffnet am zweiten und dritten Adventswochenende seine Pforten. Dort gibt es dann an vier Tagen kunsthandwerkliche Kostbarkeiten und saisonale Köstlichkeiten in vorweihnachtlicher Atmosphäre.









Ein Höhepunkt des Bad Herrenalber Winterzaubers ist der traditionsreiche Adventsmarkt, der in diesem Jahr am 7. und 8. Dezember sowie am 14. und 15. Dezember seine Pforten öffnet, dem zweiten und dritten Adventswochenende, heißt es in einer Pressemitteilung der Bad Herrenalber Stadtverwaltung. Von 11 bis 19 Uhr können sich die Besucher an allen Tagen auf kunsthandwerkliche Kostbarkeiten und saisonale Köstlichkeiten in der vorweihnachtlichen Atmosphäre der historischen Klosterstadt freuen.

Begleitet vom Duft gebratener Mandeln, knusprigem Gänsebraten und leckeren Bratäpfeln lädt der Adventsmarkt vom Kurhaus über den Rathausplatz bis ins historische Klosterviertel hinein zum Bummeln ein. In dem stimmungsvollen Ambiente präsentieren zahlreiche Aussteller ihr weihnachtliches Angebot: Holzspielzeug, feine selbst gemachte Leckereien, Keramik und Schmuck, Geschenkideen, weihnachtliche Dekorationen und vieles mehr. „Wer noch Geschenke für seine Liebsten sucht, wird hier garantiert fündig“, heißt es weiter. Lesen Sie auch Viel Musik Das musikalische Adventsmarkt-Programm findet an allen vier Tagen auf der Himmelsbühne im Klosterviertel statt. Mit dabei sind unter anderem der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal, die Ettlinger Singer-Rockwriterin Selina Cifric sowie The Primas. In der Klosterkirche ertönen im Rahmen der Reihe „Klassik im Kloster“ am 7. Dezember „Festliche Weihnachtsklänge“ und am 8. Dezember eine „Swinging Christmas“. Die beiden Benefiz-Konzerte beginnen um 16 Uhr. Besinnliche Augenblicke und Momente der Ruhe und Einkehr beschert ein Besuch der Heukrippe mit ihren lebensgroßen Krippen-Figuren aus Heu, die an beiden Adventswochenenden von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Geöffnet ist an den Sonntagen, 8. und 15. Dezember, von 14 bis 17 Uhr auch das Ziegelmuseum, in dem neben seiner einzigartigen Sammlung von Feierabendziegeln eine Sonderausstellung zur 875-jährigen Herrenalber Geschichte zu sehen ist. Ein besonderes Schmankerl sind die Pferdekutschen, die am Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 16 Uhr zwischen dem Rathausplatz und der Gaistalstraße fahren. Der Erlöse werden für einen guten Zweck gespendet. Albleuchten erweitert Und wer seinen Besuch des Adventsmarktes stimmungsvoll ausklingen lassen möchte, sollte die in diesem Jahr um zahlreiche Elemente erweiterte Lichtinstallation „Stadtwerke-Albleuchten“ im Kurpark besuchen, die mit Beginn der Dämmerung eingeschaltet wird. Das vollständige Adventsmarkt-Programm sowie Infos zu allen weiteren Veranstaltungen in Bad Herrenalb gibt es auf www.badherrenalb.de/veranstaltungen, telefonisch unter 07083/50 05 55 sowie in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz.