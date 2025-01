Adventslauf in Dornstetten: Erste-Hilfe-Konzept in der Kritik

Erste-Hilfe-Konzept in der Kritik

1 Nach dem Adventslauf in Dornstetten wird nun Kritik laut. (Symbolbild) Foto: phpetrunina14 - stock.adobe.com

Der Adventslauf in Dornstetten ist schon rund einen Monat her. Doch nun regt sich Kritik. Teilnehmer werfen dem SV Dornstetten vor, nicht ausreichend für Notfälle vorgesorgt zu haben. Ein Sanitätszelt habe gefehlt. Auch habe kein Rettungswagen bereitgestanden. Der Verein wehrt sich gegen die Vorwürfe.









Eigentlich lief alles ganz gut für Johnny Schmidt, als er am 22. Dezember beim Adventslauf in Dornstetten an den Start ging. Doch auf der Strecke bekam der 16-Jährige plötzlich gesundheitliche Probleme. „Ich habe irgendetwas im Hals gespürt, ich habe erst versucht, es raus zu husten“, berichtet Johnny Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion.