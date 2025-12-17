Adventslauf Dornstetten: Meldungen versprechen internationalen Glanz im Hauptlauf

Für den Dornstetter Adventslauf haben sich erneut bekannte Namen angemeldet. Aber auch die Hobbyläufer und -mannschaften sind am Sonntag zahlreich dabei.
Nach der Galavorstellung von Elena Burkard zuletzt mit Platz acht bei den Crosslauf-Europameisterschaften wackelt am Sonntag sogar ihr eigener Damen-Streckenrekord beim 29. Dornstetter Adventslauf. Burkards Rekord auf dem 6,6 Kilometer langen Rundkurs durchs malerische Dornstetter Städtle steht seit 2018 bei 20:32 Minuten. Da die WM-Teilnehmerin dieses Jahr nochmals einen deutlichen Leistungssprung über die langen Distanzen gemacht hat und auch die Wetterprognose gut ist, wackelt die Rekordmarke der Damen gewaltig.