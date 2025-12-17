Adventslauf Dornstetten: Meldungen versprechen internationalen Glanz im Hauptlauf

Für den Dornstetter Adventslauf haben sich erneut bekannte Namen angemeldet. Aber auch die Hobbyläufer und -mannschaften sind am Sonntag zahlreich dabei.

Nach der Galavorstellung von Elena Burkard zuletzt mit Platz acht bei den Crosslauf-Europameisterschaften wackelt am Sonntag sogar ihr eigener Damen-Streckenrekord beim 29. Dornstetter Adventslauf. Burkards Rekord auf dem 6,6 Kilometer langen Rundkurs durchs malerische Dornstetter Städtle steht seit 2018 bei 20:32 Minuten. Da die WM-Teilnehmerin dieses Jahr nochmals einen deutlichen Leistungssprung über die langen Distanzen gemacht hat und auch die Wetterprognose gut ist, wackelt die Rekordmarke der Damen gewaltig.

Die Damenkonkurrenz ist aber neben Burkard mit weiteren Topnamen bestens besetzt. Beide Skrzos-Schwestern, dazu die enorm verbesserte Nele Schaber aus Loßburg und auch der jüngste Neuzugang der LG farbtex Nordschwarzwald, die Oberndorfer B-Jugendliche Leni Hirt, werden sich beim Adventslauf ein spannendes Rennen liefern. Ebenfalls gemeldet hat Ironman-Triathletin Sophie Krenhardt.

Der Start der sechsfachen Deutschen U20-Meisterin Julia Ehrle ist noch offen. Vorjahressiegerin Katja Bäuerle von der LG Region Karlsruhe, die jüngst auch bei der Cross-EM im Deutschen Aufgebot stand, fehlt zudem ebenfalls noch in der Meldeliste. Sollten Ehrle und Bäuerle für Sonntag noch melden, wird es ein Damenrennen der Superlative.

Sieg Nummer drei soll folgen

Nicht weniger als bei den Damen wackelt auch der Streckenrekord der Männer. Den hält seit 2023 Jens Mergenthaler. Und auch der ist in Form, wie er jüngst in der Deutschen Mixed-Staffel bei der Cross-EM unter Beweis stellte. Nachdem ihm letztes Jahr eine Zahn-OP wenige Tage vor dem Adventslauf einen Strich durch die Rechnung zu Sieg Nummer drei in Dornstetten gemacht hatte, soll dieser nun am Sonntag folgen.

Doch die Konkurrenz ist groß. Mergenthalers Nordschwarzwälder Teamkollege Karl Löbe brillierte am Wochenende beim Einstand in die Hallensaison mit einem Solosieg in Hamburg über 3000 Meter in schnellen 8.24,70 Minuten. Dazu lief Henri Hansert am vergangenen Sonntag mit 31.50 Minuten über 10 Kilometer in Rheinzabern ein starkes Rennen. Und auch der Rest der schnellen LG farbtex Nordschwarzwald-Läufer wird am Sonntag zu beachten sein.

Vorjahressieger ist dabei

Allerdings sind auch eine ganze Reihe Topläufer aus ganz Baden-Württemberg bereits gemeldet, die den Nordschwarzwäldern den Sieg streitig machen wollen. Vorjahressieger Aimen Haboubi von der Tomerdinger LV ist auf Titelverteidigung aus und bringt sein gesamtes Team an schnellen Läufern wie Robert Fülle und Fabian Konrad mit, dazu haben mit Christoph und Alexander Kessler sowie Felix Wammetsberger gleich drei deutsche Top-Mittelstreckler von der LG Region Karlsruhe gemeldet und auch Frederick Giloy von der MTG Mannheim sowie Tobias Prater vom VfL Sindelfingen wollen in den Kampf um die Adventslauf-Krone mit eingreifen.

Hobbyteams haben gemeldet

Cheforganisator Jörg Müller freut sich neben den Meldungen der Topathletinnen und -athleten auch über die bisher rund 200 Meldungen. Besonders aber freut sich Müller, dass bereits einige Staffeln für die Schulstaffeln und Hobbymannschaften für den Hauptlauf gemeldet haben. „Das sind immer ganz tolle Kämpfe im eigentlichen Lauf und man sieht den Läufern den Spaß an. Wir hoffen, dass noch einige weitere Staffeln und auch Hobbymannschaften melden.“ Die Titelverteidiger der Dornstetter Stadtmeisterschaft um den farbtex-Cup, die Radlerbande, und auch die früheren Seriensieger, die Laktatvernichter aus Freudenstadt, haben nämlich noch nicht gemeldet.

Nachdem auch der Winter noch auf sich warten lässt, schielt Müller zudem ins Murgtal, denn für die Wintersportler aus Baiersbronn wäre der Lauf noch mal eine Möglichkeit, die abgesagten Schneewettkämpfe mit einem Start in Dornstetten zumindest etwas zu kompensieren.

Nachmeldungen sind am Sonntag bis 60 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufes gegen einen Zuschlag vor Ort im Bürgersaal des Dornstetter Rathauses bei Start und Ziel möglich.

Zeitplan

13:00 Uhr Schülerstaffelläufe 5x400m

13:45 Uhr Bambinilauf – 400m (2018 und jünger)

14:00 Uhr Schülerlauf 1 – 800m (2016/2017)

14:20 Uhr Schülerlauf 2 – 1200m (2014/2015)

14:40 Uhr Schülerlauf 3 – 2200m (Schüler B 2012/2013 + Schüler A 2010/2011)

15:15 Uhr Hauptlauf – 6600m (ab U18)