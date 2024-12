Adventskonzert in Schwenningen

1 Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner präsentiert stolz die Nachwuchsorchester der Schwenninger Stadtmusik. Foto: Rainer Bombardi

Ein Publikumsmagnet, der Jahr für Jahr hunderte von Zuhörern ein ermunterndes Hörerlebnis bietet, war auch in diesem Jahr das Adventskonzert der Stadtmusik Schwenningen. Der Nachwuchs begeisterte das Publikum mit seinem Können.









Traditionell rückte das Adventskonzert in der Neckarhalle mit den Auftritten des Vororchesters und des Jugendblasorchesters den Nachwuchs in den Vordergrund, der während 90 Minuten in zwei Teilen begeisterte.