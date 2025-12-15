Adventskonzert in Hausen: Musiker spielen ihre Wunschmelodien

Die Organistin Brigitte Behringer hat in der evangelischen Kirche in Hausen eine „Abendmusik im Advent“ organisiert. Jedes Jahr sind viele Musiker aus der gesamten Region mit dabei.
Auf die Frage, nach dem Organisationsaufwand hinter der Abendmusik im Advent am vergangenen Sonntag in der evangelischen Kirche Hausen, kam eine verblüffend einfache Antwort von Brigitte Behringer: „Ich hab die Musikerinnen und Musiker angefragt, alle haben zugesagt und ihre eigenen Wunschmelodien eingebracht“. Einfach und genial, alle Akteure waren mit Freude dabei und die Freude kam beim Publikum an, so jedenfalls die vielfältigen Reaktionen von Besuchern. Breit die Bandbreite des musikalischen Abends: Kompositionen von Telemann, Händel und Beethoven standen für Klassik, dazu Ok Ji-eun, Komponistin aus Korea und Folk aus Schweden waren zu hören.