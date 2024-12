Adventskonzert des Hotels Bareiss: Musiker nehmen in Mitteltal mit auf eine Reise in klangliche Wunderwelten

Musiker nehmen in Mitteltal mit auf eine Reise in klangliche Wunderwelten

1 Freuten sich über das gelungene Adventskonzert (von links): Hermann, Britta und Hannes Bareiss, Tamara Kaltenbach, Eva Maria Schwab, Hermann Huber und Bürgermeister Michael Ruf Foto: Waltraud Günther

Das große Adventskonzert des Hotels Bareiss ist in Mitteltal Tradition. Bereits zum 25. Mal hatte Patron Hermann Bareiss zu einem besinnlichen Adventskonzert in die Christuskirche eingeladen – und sorgte damit wieder für ein voll besetztes Gotteshaus.









Die musikalischen Vorbereitungen für das Adventskonzert in der Christuskirche hatte in bewährter Weise Mark Mast übernommen. Ihm war es gelungen, drei Künstler nach Mitteltal zu holen, die die erwartungsfrohen Konzertbesucher mit ihrer alpenländischen Stubenmusik vom ersten Takt an in ihren Bann zogen.