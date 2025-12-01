Adventskonzert des Hotel Bareiss: Alpenländische Volksmusik begeistert in Mitteltal

Das traditionelle Adventskonzert des Hotels Bareiss in der Christuskirche in Mitteltal bot einen gelungenen Auftakt in die Adventszeit, mit dem Mutter-Töchter-Quartett Huber Dirndln.
Einen stimmungsvollen Auftakt in die Weihnachtszeit bot das traditionelle Adventskonzert des Hotels Bareiss in der Mitteltaler Christuskirche. Mit warmen Klängen, gelebter Tradition und einer Atmosphäre voller Vorfreude auf die Festtage gab das Quartett Huber Dirndln in der festlich geschmückten Kirche ein besinnliches Konzert.