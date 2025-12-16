Adventskalender Weil am Rhein: Liebgewonnene Traditionen

Mit dem Öffnen von Türchen Nummer 16 gibt es Einblicke in die festlichen Rituale bei Susanne Oßwald. In diesem Jahr freut sie sich, dass die Familie noch größer sein wird als sonst.
Wenn an Heiligabend hinter der Haustür Nummer 16 die Kerzen leuchten und der Duft von festlichem Essen durch die Wohnung zieht, feiert Susanne Oßwald mit ihren beiden Töchtern und deren Partnern gemeinsam dieses besondere Fest. Nach dem gemütlichen Essen und der Bescherung machen sie sich später am Abend auf den Weg zu ihrer Schwester und Familie, wo der Rest der Familie bereits versammelt ist, um zusammen Heiligabend ausklingen zu lassen.