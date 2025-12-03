Adventskalender Weil am Rhein: Exotisches in der Weihnachtszeit

Adventskalender
Die Haustür Nummer drei öffnet Heidi Müller in der Schafackerstraße und stellt ihren geliebten Kaki-Baum im Garten vor.
Die ursprünglich aus Asien stammende Früchte, auch als „Götterfrucht“ bekannt, leuchten als orangefarbene Kugeln durch die inzwischen kahlgewordenen Äste. Der Baum war ein Geschenk von Freunden aus Italien. „Wir haben ihn vor zwölf Jahren hier gepflanzt und er gedeiht prächtig“, so Heidi Müller, die sich eigentlich vor lauter Früchten kaum retten kann. „Mein Mann Günter musste schon die Äste stützen, weil sie unter der Fruchtlast fast abgebrochen wären“.