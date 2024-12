Adventskalender in Vöhrenbach

1 Ursula Ruf (Zweite von rechts) erzählte vom Krippenspiel, Omas Tee und der nassen Hose eines Engels. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Eine erfolgreiche Premiere mit 200 Gästen feierte der lebendige Adventskalender in Langenbach.









Erstmals gibt es in diesem Jahr in Vöhrenbach einen „Lebendigen Adventskalender“, initiiert durch das Bildungswerk der Kirche. Wenn alle Fenster so gut besucht sind, wie es das erste war, darf man schon jetzt von einem Riesenerfolg sprechen.