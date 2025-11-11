Adventskalender aus Schliengen: Als Hauptpreis winkt ein E-Bike

Ob sich die Käufer mit dem Kalender selbst oder als Geschenk anderen eine Freude machen – in jedem Fall erfüllen sie einen guten Zweck, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins. Denn der Verkaufserlös der Kalender fließt ungeschmälert in die vielen Projekte ein, die der Schliengener LionsClub gemeinnützig unterstützt. Dazu gehören besonders der Unterricht „Klasse2000“ in 53 Grundschulklassen in Kandern, dem Vorderen Kandertal, Schliengen, Bad Bellingen und das Lehrerprogramm „LionsQuest“. Des Weiteren wurden schon viele Projekte in Kindergärten, Schulen, Pflegeheime und soziale Einrichtungen im Markgräflerland unterstützt.

Es stehen wieder zahlreiche Gewinne bereit, die von vielen Partnern gesponsert wurden. 166 Preise im Gesamtwert von 16 500 gibt es. Gewinnen kann man Waren- und Dienstleistungsgutscheine aller Art, von Gebrauchsgegenständen über Weinpakete und Restaurantbesuche bis hin zu Wellness- und Gesundheitsbehandlungen. Der Hauptpreis ist ein E-Bike im Wert von 3000 Euro.

Der Adventskalender ist an den „Lions“-Verkaufsständen bei den Rewe-Märkten in Schliengen und Bad Bellingen sowie bei den Hieber-Märkten in Schliengen und Kandern erhältlich – und zwar am Freitag, 14. November, von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 15. November, von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, 22. November, von 10 bis 14 Uhr. Der Kaufpreis beträgt unverändert fünf Euro.

Gewinn-Nummern werden veröffentlicht

Angeboten wird der Kalender auch während der jeweiligen Öffnungszeiten in der Naturheilpraxis Gilgin und Physiotherapie Heitz in Bad Bellingen, in den Dosenbach-Filialen in Schliengen und Rheinweiler, in der Tourist-Info in Kandern und dem e&k Sanitätshaus in Weil am Rhein und Lörrach.

Die ausgelosten Gewinn-Nummern werden im Dezember täglich unter anderem in unserer Zeitung sowie online unter www.lionsclub-schliengen.de veröffentlicht. Die Gewinner können ihre Preise in der Volksbank Dreiländereck-Filiale in Schliengen abholen.