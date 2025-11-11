Adventskalender aus Schliengen: Als Hauptpreis winkt ein E-Bike

Der Glücks-Adventskalender des Fördervereins des Schliengener Lions-Clubs ist wieder erhältlich.
Ob sich die Käufer mit dem Kalender selbst oder als Geschenk anderen eine Freude machen – in jedem Fall erfüllen sie einen guten Zweck, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins. Denn der Verkaufserlös der Kalender fließt ungeschmälert in die vielen Projekte ein, die der Schliengener LionsClub gemeinnützig unterstützt. Dazu gehören besonders der Unterricht „Klasse2000“ in 53 Grundschulklassen in Kandern, dem Vorderen Kandertal, Schliengen, Bad Bellingen und das Lehrerprogramm „LionsQuest“. Des Weiteren wurden schon viele Projekte in Kindergärten, Schulen, Pflegeheime und soziale Einrichtungen im Markgräflerland unterstützt.