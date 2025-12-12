Adventshütte in Horb: Besucherrekord und Pläne für Rückkehr auf den Marktplatz

Mit Glühwein und Musik wird an drei Advents-Wochenenden in der Kernstadt Horb gefeiert. Belebt die Adventshütte 2026 einen traditionellen Standort wieder?
Langsam, aber sicher: Die Adventshütte Horb wird zum Erfolgsmodell. Und sie könnte bald eine alte Tradition wiederbeleben. City-Manager Thomas Kreidler: „Die Mitglieder von Horb Aktiv haben 2500 Glühweingutscheine bekommen, die sie an gute Kunden weiterverteilen. Die Adventshütte feiert in diesem Jahr das fünfjährige Bestehen – und bei den Besucherzahlen gibt es von Jahr zu Jahr eine Steigerung.“