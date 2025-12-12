Adventshütte in Horb: Besucherrekord und Pläne für Rückkehr auf den Marktplatz

Mit Glühwein und Musik wird an drei Advents-Wochenenden in der Kernstadt Horb gefeiert. Belebt die Adventshütte 2026 einen traditionellen Standort wieder?

Langsam, aber sicher: Die Adventshütte Horb wird zum Erfolgsmodell. Und sie könnte bald eine alte Tradition wiederbeleben. City-Manager Thomas Kreidler: „Die Mitglieder von Horb Aktiv haben 2500 Glühweingutscheine bekommen, die sie an gute Kunden weiterverteilen. Die Adventshütte feiert in diesem Jahr das fünfjährige Bestehen – und bei den Besucherzahlen gibt es von Jahr zu Jahr eine Steigerung.“

In diesem Jahr neu: Die Adventshütte startete bereits am Wochenende des 5. und 6. Dezembers. Kreidler: „Nach dem Horber Advent soll es weihnachtlich in der Stadt bleiben. Deshalb haben wir die Adventshütte diesmal an allen drei Adventswochenenden eröffnet.“ Sie steht auf dem Holzdeck vor dem Fruchtkasten.

Steht Adventshütte 2026 auf dem Marktplatz?

Und der City-Manager hat schon Zukunftspläne. Kreidler: „Wenn der Fruchtkasten im Rahmen des Kernstadtumbaus umgebaut wird, dann kann ich mir die Adventshütte sehr gut auf dem Horber Marktplatz vorstellen. Mit dem Rahmenprogramm könnte man die Urstätte des Horber Weihnachtsmarktes wieder beleben. Und falls das – wider Erwarten – nicht laufen sollte, dann könnte man die Adventshütte wieder nach unten verlegen.“

Der Stand an der Adventshütte in Horb bietet Glühwein, Punsch, Bier und Rote. Foto: Juergen Lueck

Die Rückkehr „nach oben“ ist für viele Horber ein Traum. Gilt doch der Marktplatz als das „Wohnzimmer“ von Horb. Die Verlegung des Weihnachtsmarkts vom Marktplatz auf den Flößerwasen hatte 2011 für heftige Proteste gesorgt.

Es gab sogar einen„Gegen-Weihnachtsmarkt“ auf dem Marktplatz Horb – vor der perfekten Kulisse des Horber Bilderbuchs am Rathaus und der Stiftskirche. Mit Kreidlers Idee gäbe es beides.

City-Manager sieht Synergieeffekte mit Horber Advent

Kreidler sieht auch Synergie-Effekte: „Das Stadtmarketing macht ohnehin Werbung für den Horber Advent. Die Plakate für die Adventshütte hängen auch an vielen Orten. Das kann man gut zusammenlegen.“

Die Premiere der Adventshütte auf dem Holzdeck am Freitag, 5. Dezember, war jedenfalls schon vielversprechend. Sogar Nachtwächter Heinrich Raible schaute mit Horn und Hellebarde vorbei. Der Check, ob sich die Horber Bürger an die Regeln halten.

Checkt bei der Premiere, ob sich Horber Bürger gut benehmen: Nachtwächter Heinrich Raible und City-Manager Thomas Kreidler. Foto: Juergen Lueck

So lief die Premiere der Adventshütte 2025

City-Manager Kreidler schmunzelt: „Raible war zufrieden. Der Nachtwächter hat auch nicht eingegriffen, als die Gäste zu den Songs von Markus Kaufmann (Ex-Toptoo) auf dem Holzdeck getanzt haben.“

Was kommt noch 2025? An diesem Freitag und Samstag (12. und 13. Dezember) bewirtschaftet die Feuerwehr die Adventshütte.

Markus Kaufmann (Ex Toptoo) bringt mit seinen Liedern die Gäste zum Tanzen in der Adventshütte. Foto: Juergen Lueck

Kreidler berichtet: „Die bringen sicherlich viele Kameraden mit. Dazu spielt das Bläserensemble der Städtischen Musikschule unter der Leitung von Martin Stöckl und das Chorwerk Liederkranz Altheim e.V. unter der Leitung von Götz Peter auf.“

Und das wird funktionieren, wie Peter Straub mit dem MGV Talheim bei der Premiere am 5. Dezember bewiesen hatte. Die Gäste staunten über die Gesangsenergie und forderten sogar Zugaben, die Straub und sein Chor gerne gegeben haben.