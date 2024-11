In dem Freizeitpark sind zwei Diakone tätig. Während der Winterzeit haben die einiges geplant. Los geht es am 1. Dezember.

Mit einer Vielzahl stimmungsvoller Aktionen trägt die „Kirche im Europa-Park“ zu einer besinnlichen Atmosphäre in dem Ruster Freizeitpark bei.

Von einem traditionellen Gottesdienst, über eine erzählte Weihnachtsgeschichte mit Maskottchen Joy, bis hin zum festlichen Abschluss mit den Sternsingern.

Diese Angebote schaffen ein besonderes Erlebnis während der Advents- und Weihnachtszeit für alle Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung des Europa-Park.

Adventsgottesdienst zum Auftakt

Die „Kirche im Europa-Park“ lädt am 1. Dezember zum traditionellen Adventsgottesdienst ein. Unter dem Motto „Den Stern lob ich, der aus der Reihe tanzt!“ gestalten die Diakone Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger eine Feier in festlichem Ambiente. Der Gottesdienst richtet sich an alle, die sich auf die Weihnachtszeit einstimmen möchten, erklärt der Europa-Park. Beginn ist um 14.30 Uhr im Hotel Santa Isabel.

In der Narrenscheune im Deutschen Themenbereich gibt es am 8., 15., 20., 22. und 23. Dezember die Erzählung „Der glitzernde Hummelbummel“. Das Maskottchen Joy nimmt die Besucher mit auf einen fröhlichen „Hummelbummel“, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Die Erzählung findet immer zwischen 14 und 17 Uhr statt und dauert etwa zehn Minuten.

Programm am Nikolaustag

Der Nikolaus besucht am 8. Dezember den Europa-Park. Laut der Pressemitteilung wird er rund um die Stabkirche im Skandinavischen Themenbereich anzutreffen sein, wo er kleine Geschenke an die Besucher verteilt.

Mitten im Treiben des Freizeitparks lädt die „Kirche im Europa-Park“ zu besinnlichen Adventsimpulsen in die Jakobuskapelle im Hotel Santa Isabel ein. Hier können Besucher in ruhiger Atmosphäre innehalten und sich auf die festliche Zeit einstimmen, heißt es in der Mitteilung. Die Termine sind der 8. Dezember um 9.30 Uhr, der 14. Dezember um 19.30 Uhr und der 22. Dezember um 9.30 Uhr.

Zum Abschluss der Weihnachtszeit werden am 5. Januar 2025 ab 11 Uhr rund 100 Sternsinger den Europa-Park besuchen. Am Eingang der Attraktion „Voletarium“ im Deutschen Themenbereich bringen die kleinen Könige aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz den Segensspruch „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ dar.