Alle Bürger sind willkommen, von Sonntag, 1. Dezember, bis Dienstag, 24. Dezember, gemeinsam den Zauber der Vorweihnachtszeit zu erleben. Die Adventsfenster sind Ausdruck von Gemeinschaftsgeist und vorweihnachtlicher Verbundenheit.

Jeden Abend um 18 Uhr versammeln sich Neugierige an wechselnden Standorten in der Villinger Innenstadt, um gemeinsam das Adventsfenster zu „öffnen“ und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu teilen. Was genau passiert, bleibt bis zuletzt ein Geheimnis.

Die Veranstalter der jeweiligen Adventsfenster planen mit viel Kreativität und Liebe zum Detail ihre Darbietungen. Jedes Fenster ist individuell und spiegelt die Gastgeber wider.

Margot Schaumann und das Stadtmarketing-Team haben nun alle Tage vergeben und sind dankbar über so viel Unterstützung von Vereinen, Unternehmen, sozialen Einrichtungen und Privatpersonen. Am 1. Dezember, um 18 Uhr, können sich Besucher über die Öffnung des ersten Villinger Adventsfensters freuen.

Ausklang mit Punsch und Weihnachtsgebäck

„Jedes Jahr wurden es bisher mehr Zuschauer, die den Weg zur Veranstaltung fanden. Wir sind gespannt wie viele es in diesem Jahr sein werden“, erklärt Margot Schaumann. Jeweils 15 bis 20 Minuten dauert eine Darbietung. Im Anschluss gibt es meistens einen Ausklang mit Punsch, Glühwein oder Weihnachtsgebäck. Willkommen sind alle – von Groß bis Klein.

Die Treffpunkte

1. Oberbürgermeister Jürgen Roth, Rathaus, Münsterplatz 7/8; 2. Buchhaltestelle VS, Brunnenstraße 18; 3. Seniorenresidenz am Kaiserring, Eingang Betreutes Wohnen, Kaiserring 2; 4. Henry Greif/Architekt Janasik, Kanzleigasse 20; 5. Alte Jungfere, Heimathafen, Obere Straße 2; 6. Zähringer Chörle, Abt-Gaisser-Haus, Schulgasse 23; 7. De Rietvogel 1985 Villingen , Rietvogelnest, Rietgasse 34; 8. X-MAS Jazz, Geschichts- und Heimatverein Villingen, Kanzleigasse 30; 9. Ziegelbuben Schwenningen, Sparda-Bank, Niedere Straße 45; 10. Glonki-Gilde, Niedere Straße 48; 11. Zappel-Philipp, Rietstraße 42; 12. Evangelische Johannesgemeinde, Gerberstraße 11; 13. Narrozunft, Zehntscheuer, Rietgasse 1/1; 14. St. Ursula, Bickenstraße 25; 15. Trommlerwieber/Grießhaber Schmuck, Rietstraße 11; 16. Katholischer Kindergarten Maria Frieden, Innenhof, Benediktinerkirche, Kanzleigasse 30; 17. VoiceBoys, Zeughaus, Obere Straße 37; 18. Sozialdienst katholischer Frauen, Vorhof Benediktinerkirche, Kanzleigasse 30; 19. WG & Friends, Café am Riettor, Am Riettor 2; 20. Katzenmusik, zur hoorige Katz, Rietgasse 2/1; 21. Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe, Bürgerwehrstube, Romäusturm 22; Santa Clara – mobile Kirche, Josefsgasse 7/Kronengasse 23; Adventsfenster-Team, Osianderplatz, Rietgasse 2; 24. Kuhreihen, 24 Uhr, Marktplatz.

