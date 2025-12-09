Adventsfeier in Heinstetten: Alltag ein wenig heller und freundlicher machen
Mit Glühwein, Tee, Kranzbrot, Marmelade und Weihnachtsliedern feierte die Frauengemeinschaft Heinstetten Advent. Foto: Steidle

Die Zusammenkunft der Frauengemeinschaft Heinstetten begann in der Pfarrkirche St. Agatha mit einer Andacht.

Die Andacht gestaltete das Ausschussmitglied Jana Stopper. Dabei ging es darum, wie man Menschen in der eigenen Umgebung den Alltag heller und freundlicher machen kann. Zum Abschluss sprach die neue Vorsitzende Maria Deufel ein Dankgebet und lud alle Frauen zur Feier in den Pfarrsaal ein. Zuvor dankte Deufel noch Jana Stopper für die Andacht, Elisabeth Butz fürs Orgelspielen und der Pfarrgemeinde für die Kerzenspende für alle Frauen.

 

Im Pfarrsaal dankte Maria Deufel allen, die in verschiedenen Engagements für die Frauengemeinschaft Heinstetten im Einsatz waren. Diese Tätigkeiten seien entscheidend für den Zusammenhalt und den daraus entstandenen Erfolg.

Nach Glühwein, Tee, Kranzbrot und Marmelade wurden unter Gitarrenbegleitung von Marion Lebherz Weihnachtslieder gesungen. Dann folgten Weihnachtsgeschichte und Gedichte von Klara Braun, Hannelore Steidle und Regina Löffler. Kurz danach kam der Nikolaus – Silke Steidle – ohne Knecht Ruprecht, der auf Abwegen war. Unter Hornsignal flog der Engel „Seraphina“ – Maria Deufel – ein. Nach Lob und Tadel vom Nikolaus und vom Engel gab es ein weihnachtliches Geschenk für alle Frauen.

Renate Drissner schenkte dem Engel „Seraphina“ ein rosa gehäkeltes Herz. Mit Gesang und Gesprächen endete diese Adventsfeier harmonisch.

 