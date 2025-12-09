Adventsfeier in Heinstetten: Alltag ein wenig heller und freundlicher machen

1 Mit Glühwein, Tee, Kranzbrot, Marmelade und Weihnachtsliedern feierte die Frauengemeinschaft Heinstetten Advent. Foto: Steidle Die Zusammenkunft der Frauengemeinschaft Heinstetten begann in der Pfarrkirche St. Agatha mit einer Andacht.







Die Andacht gestaltete das Ausschussmitglied Jana Stopper. Dabei ging es darum, wie man Menschen in der eigenen Umgebung den Alltag heller und freundlicher machen kann. Zum Abschluss sprach die neue Vorsitzende Maria Deufel ein Dankgebet und lud alle Frauen zur Feier in den Pfarrsaal ein. Zuvor dankte Deufel noch Jana Stopper für die Andacht, Elisabeth Butz fürs Orgelspielen und der Pfarrgemeinde für die Kerzenspende für alle Frauen.