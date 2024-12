Adventsbeginn in Ergenzingen: Weihnachtsmarkt lockt scharenweise Besucher

Adventsbeginn in Ergenzingen

1 Der Ergenzinger Weihnachtsmarkt erlebte einen großen Besucheransturm. Foto: Ranft

In den Abendstunden und am Sonntag war der Ort fast zugeparkt: Alle wollten sich auf die Adventszeit einstimmen.









Der 30. Weihnachtsmarkt zog am Wochenende bei Bilderbuchwetter die Massen an. Bereits bei der Eröffnung am Samstagnachmittag, die pünktlich um 15 Uhr stattfand, war viel Volk unterwegs und versammelte sich dann vor dem Adolph – Kolping – Saal, wo zunächst der Posaunenchor der evangelischen Verbundkirchengemeinde Eckenweiler/Ergenzingen musikalisch und Ortsvorsteher Timo Wachendorfer die Besucher dann mit Worten begrüßte.