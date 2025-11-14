Adventsbasar in Villingen: Festliche Stimmung bei Bliestle Planung

Der Adventsbasar bei Bliestle Planung in Villingen vereint zwölf Aussteller unter einem Dach. Das Angebot reicht von kulinarischen Genüssen über Mode bis zu Kunsthandwerk

In ein weihnachtliches Wunderland verwandelt sich Bliestle Planung im Villinger Gewerbegebiet Vorderer Eckweg am Freitag, 21. November, und Samstag, 22. November: Sabine, Patrick und Wolfgang Bliestle sind zusammen mit ihrem ganzen Team seit Wochen dabei, die Gebäude in der Marie-Curie-Straße für den Adventsbasar zu schmücken, der am Freitag von 14 bis 21 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Der Adventsbasar hat sich mit seinem außergewöhnlichen Ambiente weit über die Kreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht und lockt unzählige Besucher an. Gerade in den Abendstunden ist die leuchtende Außendekoration ein Blickfang, aber auch all die Räume und Präsentationsflächen im Inneren sind mit viel Liebe zum Detail dekoriert.

Jedes Jahr sind Sabine und Wolfgang Bliestle auf der Suche nach auserlesenen Artikeln für die Weihnachtszeit und Ausstellern mit einem besonderen Angebot an Geschenkideen, um beim großen Adventsbasar unter einem Dach immer wieder aufs Neue zu überraschen.

Gleichzeitig legen sie Wert darauf, dass für jeden Geldbeutel etwas zu finden ist. Zwölf Anbieter sind neben Bliestle Planung in diesem Jahr mit von der Partie, ihre Auswahl reicht von kulinarischen Genüssen über nachhaltige Mode bis zu Kunsthandwerk.

Sonderausstellung rund um die Peanuts

Sabine und Wolfgang Bliestle haben sich zudem wieder ein Motto ausgedacht: „75 Jahre Peanuts“ heißt es in einer Sonderausstellung. Und seit den Anfängen liegt es den beiden am Herzen, dass der soziale Aspekt nicht zu kurz kommt.

So ist das Café Marie, die Tagespflege für Senioren des Caritasverbands, an beiden Tagen geöffnet. Die Besucher können sich in den Räumen umschauen und die Betreuungseinrichtung bei Kaffee und Kuchen kennenlernen. Auch Bastelarbeiten der Senioren sind erhältlich. Der Verein Liso Tanzania mit Sitz in Brigachtal, der ein Waisenhaus in Afrika betreibt, informiert über seine Arbeit und sammelt Spenden. Jugendliche der Bickebergschule backen Waffeln, um die Klassenkasse aufzufüllen.

Bastelecke und Suchspiel locken

An die kleinen Besucher ist ebenso gedacht. Neben einer Bastelecke lockt das auch bei Erwachsenen beliebte Suchspiel, bei dem es kleine Überraschungen zu gewinnen gibt. Wer sich nach dem Staunen und Bummeln stärken möchte, findet weihnachtliche Genüsse wie Glühwein, Punsch oder Krautschupfnudeln. Da die Stände beim Adventsbasar alle im Inneren aufgebaut sind, spielt das Wetter keine Rolle. Der Eintritt ist frei.