Adventsbasar in Villingen: Festliche Stimmung bei Bliestle Planung

Der Adventsbasar bei Bliestle Planung in Villingen vereint zwölf Aussteller unter einem Dach. Das Angebot reicht von kulinarischen Genüssen über Mode bis zu Kunsthandwerk
In ein weihnachtliches Wunderland verwandelt sich Bliestle Planung im Villinger Gewerbegebiet Vorderer Eckweg am Freitag, 21. November, und Samstag, 22. November: Sabine, Patrick und Wolfgang Bliestle sind zusammen mit ihrem ganzen Team seit Wochen dabei, die Gebäude in der Marie-Curie-Straße für den Adventsbasar zu schmücken, der am Freitag von 14 bis 21 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat.