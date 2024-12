Mauritia Mack besuchte in ihrer Funktion als Schirmherrin gemeinsam mit Ed Euromaus und der winterlichen Europapark-Prinzessin die Kinderklinik Ortenau, um Kinder und Jugendliche in der Vorweihnachtszeit zu beschenken.

Mauritia Mack, die Ehefrau des Europa-Park-Inhabers Jürgen Mack ist seit Sommer 2017 Schirmherrin der Kinderklinik und unterstützt die Patienten und Mitarbeitenden mit vielfältigen Aktionen, schreibt der Europa-Park in einer Pressemitteilung.

In Gesprächen mit dem Pflegepersonal und dem Ärzteteam informierte sich Mack über die aktuelle Situation und bedankte sich für deren Einsatz in der Klinik.

Mack betont die Bedeutung der Arbeit im Ortenau-Klinikum

„Ich habe größten Respekt vor der wertvollen und unverzichtbaren Arbeit, die Chefarzt Dr. Patrick Gerner und sein Team hier jeden Tag für Kinder in unserer Region leisten. Mich treibt die Überzeugung an, dass jedes Kind die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten sollte und ich möchte mit unserem Familienunternehmen und als Schirmherrn einen Beitrag dazu leisten. Mit dem Besuch in Offenburg wollen wir den jungen Patienten etwas vom magischen Zauber des Europa-Park mitbringen“, so Mauritia Mack.

Der gesamten Inhaberfamilie Mack sei es wichtig, soziale Verantwortung in der Region zu übernehmen und sich für Kinder, Menschen in Not und Benachteiligte einzusetzen, betonte Mack in der Mitteilung.