Advent in Riedöschingen: Seppelwäldler stemmen zwei Aktionen

Ein kleiner Verein zeigt großen Einsatz. Den Weihnachtsbasar richtet der Seppelwaldverein am ersten Advent aus. Mit dem Nikolaus hoch zu Ross geht es weiter.
Beim Seppelwaldverein herrscht Hochkonjunktur: Mit Beginn der Adventszeit stehen gleich zwei große Events auf dem Programm. Traditionell richtet der gemeinnützige Verein am ersten Adventssonntag seinen beliebten Weihnachtsbasar in der Kompromissbachhalle aus. In gewohnter Manier haben wieder viele altbekannte Anbieter, aber auch ein paar Neulinge ihr Kommen zugesagt.