Advent in Riedöschingen: Seppelwäldler stemmen zwei Aktionen

Ein kleiner Verein zeigt großen Einsatz. Den Weihnachtsbasar richtet der Seppelwaldverein am ersten Advent aus. Mit dem Nikolaus hoch zu Ross geht es weiter.

Beim Seppelwaldverein herrscht Hochkonjunktur: Mit Beginn der Adventszeit stehen gleich zwei große Events auf dem Programm. Traditionell richtet der gemeinnützige Verein am ersten Adventssonntag seinen beliebten Weihnachtsbasar in der Kompromissbachhalle aus. In gewohnter Manier haben wieder viele altbekannte Anbieter, aber auch ein paar Neulinge ihr Kommen zugesagt.

So können Besucher durch die Halle schlendern und an den Ständen nach dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk stöbern oder sich selbst eine Kleinigkeit gönnen. Zum vielfältigen Angebot gehören Handarbeiten und Accessoires, Handwerkskunst, dekorativer Weihnachtsschmuck sowie allerhand Leckereien.

Der Kindergarten bietet wieder bunt gemischte Tüten mit selbst gebackenem Weihnachtsgebäck auf Spendenbasis an, wobei der Erlös den Kindergartenkindern in Form neuer Spiel- und Lernmittel zugutekommt.

Schulchor singt Weihnachtslieder

Wer seine stumpfen Messer und Scheren schleifen lassen möchte, ist am Stand von Bernd Bordt genau richtig. Zum Mittagessen bieten die Seppelwaldköche Fleischküchle sowie vegetarische Frikadellen mit Rahmsoße und Gemüse oder Wienerle mit Kartoffelsalat und Brot an.

Der Seppelwaldverein stattet mit seinem festlich dekorierten Nikolausgespann samt Knecht Ruprecht und Weihnachtswichteln den Riedöschinger Kindern einen Besuch ab. (Archivfoto) Foto: Archiv

Wem danach noch nach etwas Süßem zumute ist, hat die Qual der Wahl: Die Seppelwaldkinder warten mit frisch gebackenen Waffeln auf, während nebenan ein reichhaltiges Kuchen- und Tortenbuffet zur Auswahl bereitsteht.

Auch für Unterhaltung ist bestens gesorgt. Der Schulchor der Frobenius-Thomsin-Grundschule erfreut die Besucher am Nachmittag gegen 14 Uhr mit munteren Weihnachtsliedern. Zudem bietet die Grundschule eine Bastelecke an, in der Kinder verweilen können, während die Erwachsenen noch bummeln.

Landfrauen öffnen Adventsfenster

Am darauffolgenden Wochenende geht es weiter im vorweihnachtlichen Programm: Am Samstag, 6. Dezember, beteiligt sich der Seppelwaldverein am Öffnen der Adventsfenster, die die Landfrauen nach der erfolgreichen Premiere 2024 erneut veranstalten. Ab 17 Uhr öffnen die Vertreter des Seppelwaldvereins das Adventsfenster am Rathaus in der Römerstraße.

Zwischen 17.30 und 18.30 Uhr wird dort auch der Nikolaus hoch zu Ross und mit seinen fleißigen Wichteln eine Rast einlegen und für alle persönlich anwesenden Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren ein Päckchen bereithalten. Er zieht also nicht wie bisher von Haus zu Haus. Der Nikolaus freut sich über selbstgemalte Bilder sowie vorgetragene Lieder oder Gedichte. Für das leibliche Wohl sorgt der Seppelwaldverein mit warmen und kalten Getränken sowie heißen Würsten.