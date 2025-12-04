Advent in Onstmettingen: Mit Engagement und Hoffnung in die Zukunft

Start in den Advent: Gemeinschaft, Musik und Glaube standen im Zentrum in Onstmettingen.
Mit einem feierlichen Gottesdienst startete die Kirchengemeinde St. Maria in den ersten Advent. Ein bewegender Moment war das Entzünden der ersten Kerze am Adventskranz. Traditionell übernehmen diese Aufgabe die Erstkommunionkinder – in diesem Jahr wurde das Los gezogen, und so durfte Lisa Schreyeck die erste Kerze anstecken. Der feierliche Augenblick markierte den Beginn der hoffnungsvollen Vorbereitungszeit auf Weihnachten.