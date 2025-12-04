Advent in Onstmettingen: Mit Engagement und Hoffnung in die Zukunft

Mit einem feierlichen Gottesdienst startete die Kirchengemeinde St. Maria in den ersten Advent. Ein bewegender Moment war das Entzünden der ersten Kerze am Adventskranz. Traditionell übernehmen diese Aufgabe die Erstkommunionkinder – in diesem Jahr wurde das Los gezogen, und so durfte Lisa Schreyeck die erste Kerze anstecken. Der feierliche Augenblick markierte den Beginn der hoffnungsvollen Vorbereitungszeit auf Weihnachten.

Im Rahmen der Feier wurden außerdem die diesjährigen Erstkommunionkinder sowie die Firmlinge der Gemeinde vorgestellt. Unter dem Leitwort „Hier wird gebaut – Kirche der Zukunft“ brachten sie in den Fürbitten ihre Gedanken, Hoffnungen und Wünsche für eine lebendige und zukunftsfähige Kirche ein.

Vorgestellt wurden die Erstkommunionkinder und die Firmlinge. Foto: Monika Spiegler

Nach dem Gottesdienst ging es im Gemeindesaal ebenso lebendig weiter. Dort begrüßte Pfarrer Fogl die Musikerinnen und Musiker und dankte für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, die Adventsfeier musikalisch mitzugestalten.

Die Ministrantinnen und Ministranten hatten ein eigenes Waffelangebot vorbereitet und versorgten die Gäste mit frisch gebackenen Köstlichkeiten, die schnell großen Anklang fanden.

Musikalisch gestalteten die Feier eine Abordnung des Musikvereins Onstmettingen sowie Nachwuchsspielerinnen und -spielern des Blechbläserorchesters. Für ihren Auftritt hatten sie die Stücke „Jingle Bells“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ einstudiert und präsentierten diese – sehr zur Freude der Gäste – erstmals vor Publikum. Der kräftige Applaus zeigte, wie gut die Darbietung ankam.

Lisa Schreyeck entzündete die erste Kerze am Adventskranz. Foto: Monika Spiegler

Ein besonders positives Echo fand auch die gute Zusammenarbeit innerhalb des Kirchengemeinderats. Viele Hände halfen zusammen, so dass die Feier reibungslos verlief und einmal mehr sichtbar wurde, welch starkes Team hinter den zahlreichen Aktionen der Gemeinde steht.

Bei lockerer Stimmung, guten Gesprächen und leckerem Essen wurde noch lange gefeiert. So wurde der erste Advent zu einem gelungenen Auftakt in die Vorweihnachtszeit – geprägt von Gemeinschaft, Engagement und lebendiger Hoffnung.