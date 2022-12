4 Figuren aus Holz gehörten zu den Besonderheiten der Weihnachtsstimmung in Hörschweiler. Foto: Wagner

Bereits zum ersten Advent erstrahlte die Ortschaft Hörschweiler im weihnachtlichen Lichterzauber, was die Vorfreude auf die Dorfweihnacht umso mehr weckte.















Waldachtal-Hörschweiler - Von Weitem konnten die Besucher das kleine Weihnachtsdorf, welches liebevoll auf dem Rathausplatz geschaffen wurde, erkennen. Ein besonders imposanter Anblick bot sich den Gästen, welche auf das warm erleuchtete, vom Schnee leicht bedeckte Weihnachtsdorf von Schopfloch kommend hinab blicken konnten. Weit über 1000 Lichter zierten den Weihnachtmarkt und die umliegenden Häuser. Insgesamt 35 beleuchtete Wohnhäuser tragen noch bis zum 6. Januar zum Weihnachtszauber bei.

Großes Arbeitspensum

Die gesamte Dorfgemeinschaft einschließlich der Ortschaftsräte leisteten bereits im Vorfeld der Veranstaltung ein großes Arbeitspensum, um den Weihnachtsmarkt für die Besucher zu einem stimmungsvollen Erlebnis werden zu lassen. Über 30 Helfer engagierten sich beim Aufbau der Stände und Dekorationen, wie der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft – Dieter Fischer – lobend erwähnte. "Ohne diese Menschen wäre dies nicht möglich", stellte Fischer fest.

Vereine rundum engagiert

Die derzeitige Energiekrise war auch in Hörschweiler zuvor ein Thema. Lange überlegen mussten die Verantwortlichen trotz der Thematik jedoch nicht, wie die Dorfweihnacht in Szene gesetzt werden sollte.

Das neue Jahrzehnt zeichnete sich bisher hauptsächlich durch Krisen und Einschränkungen aus. Den Besuchern in diesen Zeiten ein Gefühl der Geborgenheit, Besinnlichkeit und Hoffnung zu geben, stand in Hörschweiler an oberster Stelle. Mit vollem Erfolg, wie auch die Vereine an ihren 14 Verkaufsständen feststellten. Darunter der Schützenverein Edelweiß Tumlingen, die Bad Liebenzeller Gemeinschaft, die Freiwillige Feuerwehr Waldachtal, der Schwarzwaldverein, die Helfenden Bürger Waldachtal, die Royal Rangers Hörschweiler, der Sportverein Tumlingen-Hörschweiler, der Verein Quellbach und der Angelsportverein Sandbühlsee.

Viele Besucher auf dem Weihnachtsmarkt

Bereits am frühen Abend war ein Durchkommen auf dem Weihnachtsmarkt kaum mehr möglich. Das kulinarische Angebot war circa eine Stunde vor Schließung des Marktes erschöpft. Dennoch verweilten die Besucher im stimmungsvollen Ambiente und an gemütlichen Feuerstellen mit Glühwein oder Punsch, bis die letzten Lichter auf dem Rathausplatz ausgingen. Zur besonderen Freude der Kinder machte sich auch der Nikolaus mit zwei Pferden auf den Weg in das Weihnachtsdorf und sorgte für strahlende Gesichter, während der Posaunenchor Waldachtal und der Gesangsverein Tumlingen-Hörschweiler-Cresbach musikalisch für vorweihnachtliche Klänge sorgte.