Advent in Harthausen: Der Nikolaus lässt das Jahr Revue passieren

Der adventliche Seniorennachmittag in Harthausen war gut besucht. Alle sangen gemeinsam weihnachtliche Lieder.

Der Einladung des örtlichen Organisationsteams wurde gerne Folge geleistet, und so waren im Pfarrsaal alle Plätze besetzt, als mit den Liedern „Alle Jahre wieder“ und „Kling Glöckchen“ der adventliche Seniorennachmittag gesanglich startete. Bei Kaffee, Hefegebäck und Christstollen erlebten die Gäste an den weihnachtlich dekorierten Tischen ein abwechslungsreiches Programm, das Sandra Keinath moderierte.

Ein Höhepunkt war dabei der Besuch des Nikolaus, der als Bischof mit Stab und Mitra in humorvoller Weise das zu Ende gehende Jahr noch einmal Revue passieren ließ. In dieser Rolle glänzte einmal mehr Harthausens ehemaliger Ortsvorsteher August Pfaff, der bei seinem Vortrag in gewohnt lockerer Form für große Heiterkeit sorgte und nach seinem Lob für das aktive Organisationsteam mit stürmischem Applaus verabschiedet wurde.

Besuch der Kinder ist eine Überraschung

Eine weitere Überraschung war der Besuch der Kinder aus dem benachbarten Kindergarten, die in Begleitung der Erzieherinnen und Kindergartenleitern Sabrina Otto an der Gitarre bei ihren Songs „Auf dem Weg nach Weihnachten“, „Jingle Bells“ sowie dem Weihnachtsklassiker „Feliz Navidad“ dafür sorgten, dass der Funke der Begeisterung übersprang, so dass bei den Refrains lautstark mitgeklatscht und mitgesungen wurde.

Mit einem Blumengeschenk dankte Bürgermeister Michael Maier zusammen mit Ortsvorsteher Emil Oswald und Pfarrer Olaf Winter den sechs Frauen im Harthauser Seniorenteam. Foto: Gauggel

Bürgermeister Michael Maier dankte dem sechsköpfigen Seniorenteam mit Barbara Schley, Sandra Keinath, Katharina Hagg, Marianne Gauggel, Irene Weßner und Monika Buchholz für deren Engagement. Unter großem Applaus übergab er zusammen mit Ortsvorsteher Emil Oswald und Pfarrer Olaf Winter Blumengeschenke an die Frauen.

Danach wurde zusammen mit Emmi Locher am Akkordeon noch so manches Advents- und Weihnachtslied angestimmt, wobei ausliegende Liedblätter dafür sorgten, dass im Pfarrsaal alle textsicher mitsangen.

Bestens versorgt vom Seniorenteam blieb man im Anschluss noch gerne beieinander und ließ den letzten Seniorentreff in diesem Jahr in gemütlichen Runden ausklingen.