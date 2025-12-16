Advent in Harthausen: Der Nikolaus lässt das Jahr Revue passieren

Der adventliche Seniorennachmittag in Harthausen war gut besucht. Alle sangen gemeinsam weihnachtliche Lieder.
Der Einladung des örtlichen Organisationsteams wurde gerne Folge geleistet, und so waren im Pfarrsaal alle Plätze besetzt, als mit den Liedern „Alle Jahre wieder“ und „Kling Glöckchen“ der adventliche Seniorennachmittag gesanglich startete. Bei Kaffee, Hefegebäck und Christstollen erlebten die Gäste an den weihnachtlich dekorierten Tischen ein abwechslungsreiches Programm, das Sandra Keinath moderierte.