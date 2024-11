Advent in der Ravennaschlucht: Besonderer Weihnachtsmarkt mit nachhaltigem Konzept

1 Ein einzigartiges Flair bietet der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht unter dem 40 Meter hohen Viadukt. Foto: Silvia Bächle

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht ist ein echter Publikumsmagnet. Die besondere Location lockt jedes Jahr viele Besucher. Alle Termine sind bereits ausgebucht, aber es gibt noch wenige Gruppentickets, schreibt der Veranstalter.









„Himmlisches aus dem Höllental“ – so beschreibt die Hochschwarzwald Tourismus (HTG) den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht. Attribute, welche durch die besondere Location unter dem märchenhaften 40 Meter hohen Viadukt mit der einmaligen Atmosphäre sicherlich nicht übertrieben ist. So wurde der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, der vom 22. November bis zum 15. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag öffnet, schon mehrfach „als der schönste Weihnachtsmarkt des Landes“ ausgezeichnet.