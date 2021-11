Advent in Böhringen

1 Kann der Weihnachtsmarkt in Böhringen stattfinden? (Archivfoto) Foto: Reich

Ob der Weihnachtsmarkt im Dietinger Ortsteil Böhringen stattfinden kann, hängt weiterhin in der Schwebe. In den nächsten Tagen soll die endgültige Entscheidung seitens des Ortschaftsrates vermeldet werden.















Link kopiert

Dietingen-Böhringen - Die Planungen für den Weihnachtsmarkt laufen bereits seit einigen Wochen. Durch die dynamischen Entwicklungen der vergangenen Tage und Wochen im Rahmen der steigenden Inzidenzen konnte eine finale Entscheidung jedoch noch nicht getroffen werden, sagte die Böhringer Ortsvorsteherin Martina Stier auf Nachfrage bei der jüngsten Sitzung.

Die finale Entscheidung soll nun in den nächsten Tagen fallen. Es bleibt also abzuwarten, ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden kann.