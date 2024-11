Advent in Bad Dürrheim

1 Stück für Stück werden die Hütten für den Christkindlemarkt gestellt. Organisiert haben ihn Matthias Krebs (links) und Daniel Limberger von der Kur- und Bäder. Foto: Kur und Bäder

Rund 100 Stände locken die Besucher am ersten Adventswochenende auf den Bad Dürrheimer Weihnachtsmarkt.









In der Kurstadt ist das erste Adventswochenende traditionell das Christkindlemarkt-Wochenende. In diesem Jahr haben Daniel Limberger und Matthias Krebs von der Kur- und Bäder GmbH den Weihnachtsmarkt mit rund 100 Ständen organisiert. Die großen Aufgaben sind im Laufe des Jahres abgehakt worden, nun steht der Endspurt an.