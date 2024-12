Am Rathausbrunnen in Oberndorf brennt die erste Kerze

1 Auch die Kinder begleiten die Besucher gerne in den Advent vor dem Rathaus in der Oberstadt. Foto: Wagner

Viel Publikum und lässt sich auf das Fest einstimmen, und gemeinnützige Institutionen freuen sich über ihre Spendenschecks.









Link kopiert



„Advent im Städtle“ ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Oberndorfer Terminkalender. So hatten auch dieses Jahr am ersten Adventssonntag wieder zahlreiche Menschen den Weg in die Oberstadt gefunden, um bei der Entzündung der ersten Kerze des Adventskranzes auf dem Rathausbrunnen dabei zu sein.