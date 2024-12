Advent Eutingen: Der Nikolaus landet auf dem Flugplatz

1 Der Nikolaus verspricht, wieder nach Eutingen zukommen. Foto: Claudius Banani

Am 8. Dezember landet der Nikolaus auf dem Flugplatz in Eutingen. Die Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm will damit für ein Highlight in der Adventszeit sorgen.









Der Advent ist immer wieder eine magische Zeit. Am Sonntag, 8. Dezember, lädt die Luftsportgemeinschaft (LSG) Hanns Klemm zum großen Nikolaus-Event auf ihren Flugplatz in Eutingen im Gäu ein. Der Verein verspricht ein Highlight für Kinder und Familien, denn der Nikolaus wird persönlich mit dem Flugzeug einfliegen. Seine erwartete Ankunftszeit wird vom Verein auf 14.30 Uhr angekündigt. Schon im letzten Jahr lockte dieses Ereignis über 200 Kinder und ihre Familien an.