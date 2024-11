Adrian Sonder im Interview: Das sagt Freudenstadts OB zur aktuellen Finanzlage der Stadt

1 Gut angekommen: Oberbürgermeister Adrian Sonder am Brunnen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus Foto: Kati Günter

Freudenstadt hat seit Juli einen neuen Oberbürgermeister. Der hatte gleich zu Beginn schon mit schwierigen kommunalpolitischen Themen wie der aktuell schlechten Finanzlage zu tun. Trotzdem bleibt er für die Zukunft optimistisch.









Link kopiert



Haushaltssperre, Erhöhung der Grundsteuer, Sanierung des Panorama-Bads und die Rückkehr des Weihnachtsmarkts auf den Marktplatz – in den ersten Monaten von Adrian Sonders Amtszeit als neuer Oberbürgermeister von Freudenstadt ging es schon um bedeutende Themen für die Stadt. Was als Nächstes ansteht und welche Prioritäten seiner Ansicht nach in der Stadt gesetzt werden sollten, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion.