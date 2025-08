Adonia-Musical in Waldmössingen

1 Die Adonia-Juniors kommen nach Waldmössingen. Foto: Veranstalter 70 Kinder führen am Freitag, 8. August, das Adonia-Musical „Die vier Freunde“ in der Kastellhalle Waldmössingen auf.







Wenn die Adonia-Juniors laut loslegen, fällt es schwer, still sitzen zu bleiben. Denn die Lebensfreude der 70 talentierten Kinder auf der Bühne ist ansteckend, wie es in einer Ankündigung heißt. Diesen Sommer sind 23 regionale Adonia-Juniorchöre in ganz Deutschland unterwegs, insgesamt mehr als 1300 Kinder.