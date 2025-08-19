Admin aus Hertingen: Facebook-Gruppen sind wie eine große Familie

Soziale Medien haben oft den Ruf weg als asoziale Medien. Dass es auch anders geht, zeigen Facebook-Gruppen zu Bad Bellingen, Efringen-Kirchen, Weil am Rhein und Lörrach.
Die Facebook-Gruppe Weil am Rhein und Umgebung zählt nach einem Jahr rund 6500 Mitglieder, in der Gruppe Efringen-Kirchen und Umgebung sind es rund 4000. Dies sind nur zwei von vielen Gruppen im Markgräflerland, hinter denen Administratoren wie der Hertinger Klaus Zoller stecken. Der 52-Jährige kümmert sich in seiner Freizeit um mehr als ein Dutzend Facebook-Gruppen, die er und Ursula Reichert zu verschiedenen Gemeinden und Hobbys gegründet haben.