Wieder ist die Durchfahrt der Hauptverkehrsader in Calw erschwert – weil die Deutsche Bahn die Brücken am Adlereck erkundet. Jene Brücke, die 2019 für riesige Probleme gesorgt hatte. Doch anscheinend läuft bisher alles nach Plan.

Seit nunmehr rund zwei Wochen ist das Adlereck in Calw wieder einmal Grund für Verkehrsbehinderungen. Die Deutsche Bahn nimmt dort „Bauwerkserkundungen“ an den Brücken vor, weshalb unter anderem die Geradeausspur in Fahrtrichtung Pforzheim gesperrt ist. Und das noch bis voraussichtlich 11. August.

Aber was genau wird dort eigentlich gemacht? Und wie sieht die Verkehrslage aus?

Die gute Nachricht: „Unsere Brückenerkundung schreitet planmäßig voran“, gibt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt. Und tatsächlich habe diese Erkundung mit der arg baufälligen stillgelegten Eisenbahnbrücke zu tun, die im April 2019 für Chaos gesorgt hatte. Damals hatte die Deutsche Bahn von einem Moment auf den anderen verkündet, dass das Bauwerk akut einsturzgefährdet sei. Daraufhin wurde die Hauptverkehrsader Calw für rund drei Wochen komplett gesperrt. Sogar für Fußgänger. In dieser Zeit wurde die Brücke durch ein massives Stahlkonstrukt gesichert.

„Wie erwartet führt die Baustelle natürlich zu Einschränkungen“

Die stillgelegte Eisenbahnbrücke soll laut den Planungen der Bahn im Jahr 2028 abgerissen werden. Im selben Zuge ist ein Neubau des Bauwerks geplant, weil die Brücke zwar nicht für Züge, jedoch als Randweg für die Bahnstrecke benötigt wird – insbesondere für Reparaturarbeiten oder Evakuierungen.

„Die Deutsche Bahn (DB) befindet sich mit dem Projekt für die Erneuerung der Eisenbahnbrücke Adlereck in Calw aktuell mitten in der Vorplanung“, schreibt die Sprecherin. Dazu gehörten demzufolge auch aufwendige Untersuchungen der Widerlager, des Baugrundes und vieles mehr. „Solche Brückenuntersuchungen werden grundsätzlich in jedem Erneuerungsprojekt durchgeführt, um den genauen Zustand zu ermitteln und daraus die notwendigen Maßnahmen abzuleiten.“

Im gleichen Zeitraum wie die Deutsche Bahn sei auch der Landkreis Calw am Adlereck zugange, allerdings an der sogenannten Fischbauchbrücke, die untersucht werde.

„Wie erwartet führt die Baustelle natürlich zu Einschränkungen“, sagt Jan Hambach, Stabstelle Strategie und Projekte bei der Stadt Calw dazu. „Es staut sich insbesondere zu Stoßzeiten und die Stuttgarter Straße stadteinwärts.“ Es gebe aber auch Zeiten, in denen die Durchfahrt mit nur wenigen Momenten Verzögerung gelinge.

Hambach zeigt sich optimistisch, dass die Deutsche Bahn ihren vorgelegten Zeitplan einhalte und bis 11. August mit den Arbeiten fertig werde. „Wir haben von der Bahn aktuell keine gegenteilige Information.“

Und weiter: „Wir hoffen sehr, dass der Zeitplan eingehalten wir und erwarten, dass uns Änderungen rechtzeitig kommuniziert werden.“