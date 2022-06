1 Für das Hotel Adler in St. Roman gibt es nach Jahren des Suchens nun offenbar einen passenden Käufer. Foto: Bildstein

Das Hotel Adler in St. Roman soll nach jahrelanger Suche nun endgültig verkauft werden. Laut Inhaber Manfred Haas steht der Notartermin kurz bevor. Seit 1989 führt Haas gemeinsam mit seiner Frau Ulrike das traditionsreiche Naturparkhotel.















Wolfach - Bereits seit Jahren wird in Wolfach gemunkelt, dass das Vier-Sterne-Haus verkauft werden soll. Einen passenden Nachfolger hatte die Inhaberfamilie bislang aber offenbar vergeblich gesucht. Das hat sich nun geändert: Ein Verkauf stehe kurz bevor, bestätigte Manfred Haas am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Weitere Details möchte der 69-jährige Hotelier allerdings nicht nennen. "Es ist noch nichts in trockenen Tüchern, der Notartermin soll in ein bis zwei Wochen stattfinden. Bis dahin kann noch viel passieren", so Haas.

Indes: Es scheint ernst zu werden mit dem Verkauf des zertifizierten Naturparkhotels, das über 56 Zimmer, Suiten und Appartements, einen großen Wellnessbereich mit Saunalandschaft, Ruheräumen, Hallenbad und Freibad sowie einen ausgezeichneten Ruf weit über die Stadtgrenzen hinaus verfügt. Dazu tragen auch die beiden Restaurants bei, die zu dem imposanten Anwesen gehören.

Übernahme im Jahr 1989

Haas hatte das Hotel gemeinsam mit seiner Frau Ulrike 1989 übernommen und immer wieder viel Geld in den Aus- und Umbau investiert, zuletzt wurden im Jahr 2019 die Fassade am Stammhaus gestrichen und ein neues Kassensystem für die Restaurants angeschafft, 2020 folgte die Sanierung einer Sauna. Noch im Juni dieses Jahres feierte die Mannschaft ein Betriebsfest, bei dem unter anderem für 40 Jahre Zugehörigkeit geehrt wurden. Fotos des "absolut gelungenen Abends" sind auf der Facebook-Seite des Hotels zu sehen. Laut Eintrag auf der "Adler"-Homepage mit Stand von vor zwei Jahren sind in dem Wolfacher Familienbetrieb rund 60 Mitarbeiter inklusive Teilzeitkräfte und Azubis beschäftigt.

Mitarbeiter sollen alle bleiben

Bürgermeister Thomas Geppert erklärte auf Nachfrage, er habe stets einen "menschlich sehr angenehmen geschäftlichen Umgang" mit der Familie Haas gepflegt. Ihm sei versichert worden, dass alle Mitarbeiter auch künftig im Haus bleiben sollen.

Dem nun anstehenden Verkauf sieht Geppert mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen: "Es war absehbar, dass es so kommt, denn der Verkauf stand ja bereits kurz vor der Pandemie im Raum. Einerseits ist es schade, weil die Familie Haas inzwischen mit ihrem Hotel eine Institution in Wolfach und auch wichtig für den Tourismus ist." Andererseits sei es aus städtischer Sicht gut, dass es weitergehe und sich die unternehmerischen Strukturen nicht großartig verändern sollen. "Mir wurde gesagt, der Adler soll auch weiterhin der Adler bleiben", so Geppert. Der Standort und die gute Küche zeichneten das Hotel seit vielen Jahren aus, so der Wolfacher Rathauschef.

"Wir von der Stadt Wolfach freuen uns, wenn das Hotel erhalten bleibt und es so weitergeht wie bisher. Der Familie Haas wünsche ich alles Gute für die Zukunft, die Zusammenarbeit mit ihnen war stets sehr angenehm", so Geppert.

Die Geschichte

Die Geschichte des Hotels Adler in St. Roman geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Zu dieser Zeit stand laut Hotel-Chronik in dem kleinen Bergdorf ein Gotteshaus. Der Patron Romanus lockte damals viele Wallfahrer an. Um diese Besucher des Kirchleins zu verköstigen, beantragte Matheus Haas aus St. Roman anno 1659 beim fürstlich-fürstenbergischen Oberamt in Wolfach die Konzession, eine Schankwirtschaft zu errichten. Dies war der Ursprung des heutigen Naturparkhotels.

