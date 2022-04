Adler-Areal in Weitingen

1 Ungefähr hier war angedacht, das "Gebäude F" mit zwölf kleinen Wohnungen hinzustellen – daraus wird nach dem Einspruch des Nachbarn nichts. Foto: Morlok

Das ursprüngliche Konzept zum Umbau des Adler-Areals im Ortsteil Weitingen kann nicht wie geplant realisiert werden. Dies teilte Bürgermeister Armin Jöchle dem Eutinger Gemeinderat bei dessen jüngster Sitzung mit.















Link kopiert

Eutingen - Ein wichtiger Baustein dieser Konzeption, das "Gebäude F" im südlichen Grundstücksbereich, in das die Firma "JaKo Baudenkmalpflege GmbH" aus Rot an der Rot zwölf Micro-Appartements als kompakte Wohneinheiten mit Bad und Küche mit jeweils einer Größe von 36 bis 43 Quadratmeter einbauen wollte, wurde durch den Einspruch eines direkten Nachbarn verhindert.

Im Großen und Ganzen war dies keine echte Überraschung, stellte sich dieser Grundstücksbesitzer bereits bei den öffentlichen Fragestunden im Mai 2021 vehement gegen diese Art der Bebauung.

Eine "Miste" grenzt an das Adler-Areal an

"Durch die Rückmeldungen der Bürger als auch des angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebs stellte sich heraus, dass die geplante Mehrfamilienhausbebauung für das ›Gebäude F‹ im südlichen Grundstücksbereich nicht wie geplant ausgeführt werden kann. Der angrenzende landwirtschaftliche Betrieb gab der Gemeinde als auch der Firma JaKo die Rückmeldung, dass auf seinem Grundstück baurechtlich genehmigte Stalleinbauten (Schweine-/Rinderstall) vorhanden sind und er diese jederzeit reaktivieren kann. Außerdem ist eine Dunglege – auf schwäbisch ›Miste‹ – vorhanden die an das Adler-Areal angrenzt. Für den Landwirt kommt ein Verzicht auf die genehmigten Ställe nicht in Betracht", war in den Unterlagen zu lesen. Zwischenzeitlich wurden Geruchsbetrachtungen erstellt. Diese haben gezeigt, dass das "Gebäude F" nun nicht realisiert werden kann und lediglich ein Mehrfamilienhaus, das Gebäude E, zustande kommt.

Das Gebäude muss zudem zur Immissionsreduktion mit einer fünf Meter hohen, begrünten Geruchsschutzwand im Abstand von 2,50 Meter zum landwirtschaftlichen Betrieb abgegrenzt werden. "Diese wird als Carport mit Photovoltaik-Nutzung gestaltet und an der Stelle des entfallenden Gebäudes errichtet", erläuterte Bürgermeister Jöchle.

Zahl der Wohneinheiten reduziert sich von 31 auf 18

Der geplante Satteldachneubau direkt am Dorfwiesenweg hinter dem ehemaligen Brauhaus hat nach der neuen Planung nur noch vier statt fünf Einheiten für betreute Wohngruppen. Unverändert bleibt die Zahl der acht Wohneinheiten im großen ehemaligen Scheunengebäude. Die Zahl der Wohneinheiten reduziert sich also von 31 auf 18, was für die Gesamtentwicklung dieses zukunftsorientierten Projektes einen erheblichen Einschnitt darstellt.

"Schade, dass das Ursprungskonzept nicht umgesetzt werden kann, trotzdem sollte man den Änderungen zustimmen, da man das Ganze sonst in die Tonne klopfen kann", stellte Armin Jöchle pragmatisch fest.

Ortsvorsteher Rainer Himmelsbach versuchte diese Planänderung schön zu reden. "Am Ende des Tages haben wir zwar 13 Wohnungen weniger, dafür aber nur sechs Parkplätze weniger", freute er sich. "Und die Pflegeeinrichtung bekommt ihre Parkflächen im Buchenweg. Das finde ich gut, denn dort herrscht weniger Verkehr und die Leute können in ruhiger Atmosphäre in die Autos ein- und aussteigen."

Gemeinderat folgt dem Vorschlag der Verwaltung

Weiter teilte Himmelsbach den Gemeinderäten mit, dass an der am Vorabend stattgefundenen Ortschaftsratssitzung alle betroffenen Anwohner teilnahmen, doch der Ortsvorsteher konnte unter ihnen keine hektische Betriebsamkeit feststellen und auch der Ortschaftsrat habe letztendlich dieser Planung zugestimmt.

Ansonsten könnte man sich mit der etwas verkleinerten Tiefgarage und der daraus resultierenden neuen Verkehrsführung anfreunden, stellte Himmelsbach abschließend für seinen Ortschaftsrat fest.

Göttelfingens Ortsvorsteherin Svenja Gluth, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, favorisiert aus praktischen Gründen eine Rampe zum Bäcker, doch die wäre bautechnisch sehr kompliziert, erklärt Jöchle als Grund für einen geplanten Aufzug. Unter anderem wäre eine Rampe für die Feuerwehr auch zu schmal.

Gluth sagte dazu: "Aufzüge funktionieren halt meist nicht, wenn man sie braucht. Sie sind sehr störanfällig."

Letztendlich folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung und gab seine Zustimmung zur Änderung der Planungskonzeption der Firma JaKo für das "Adler-Areal" in Weitingen.