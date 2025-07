Adipositas: Studie: Zu viele Kalorien Hauptursache für Übergewicht

1 Das Forschungsteam vermutet, dass hochverarbeitete Lebensmittel in Industrieländern Übergewicht befördern könnte. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa Eine neue Analyse zeigt: Was wir essen, spielt mit Blick auf Übergewicht eine deutlich größere Rolle, als wie viel wir uns bewegen. Die Wissenschaft hat eine Art von Lebensmitteln besonders im Fokus.







Durham - Viele Industrieländer haben ein Problem mit Übergewicht – und das könnte einer Studie zufolge vor allem mit einer zu hohen Kalorienaufnahme vieler Menschen zu tun haben. Zu diesem Schluss kommt ein Team der Duke University im US-amerikanischen Durham mit einer Überblicksstudie, die im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlicht worden ist.