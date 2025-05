Adieu „Place to be“, hi „Madison“

1 In das Ladenlokal des ehemaligen „Place to be“ zieht „hosenshop/Madison“ ein. Foto: Eyckeler Es bleibt bei Mode: Die Unternehmensgruppe „hosenshop/Madison“ übernimmt die Ladenfläche des ehemaligen „Place to be“ Balingen.







Link kopiert



In Balingens Innenstadt dreht sich das Ladenkarussell: Die Unternehmensgruppe „hosenshop/Madison“ übernimmt die Verkaufsfläche des früheren Modegeschäfts „place to be“ – und kündigt schon jetzt nach kurzem Umbau eine Neueröffnung für Ende Juni 2025 an. Das teilt die Unternehmensgruppe mit.