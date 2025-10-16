Adem Sari im Interview: Darum sorgen der VfB Villingen und Ex-Profi Adem Sari ungewollt für Spektakel

Der VfB Villingen hat sich einiges vorgenommen in der neuen Saison, bislang stottert der Motor allerdings. Ex-Profi Adem Sari blickt dennoch optimistisch in die Zukunft.
BEZIRKSLIGA Der VfB Villingen ist mit acht Neuzugängen ambitioniert in die Saison 2025/26 gegangen. Vor allem die hohe Anzahl an Gegentoren aus der vergangenen Spielzeit (85) sollte deutlich reduziert werden. Bislang ist dies Spielertrainer und Ex-Profi Adem Sari zusammen mit seinem Bruder Ali noch nicht nicht gelungen, allerdings war das 2:1 gegen die SG Marbach/Rietheim zuletzt im Villinger Stadtderby ein kleiner Lichtblick.