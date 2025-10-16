Adem Sari im Interview: Darum sorgen der VfB Villingen und Ex-Profi Adem Sari ungewollt für Spektakel

Der VfB Villingen hat sich einiges vorgenommen in der neuen Saison, bislang stottert der Motor allerdings. Ex-Profi Adem Sari blickt dennoch optimistisch in die Zukunft.

BEZIRKSLIGA Der VfB Villingen ist mit acht Neuzugängen ambitioniert in die Saison 2025/26 gegangen. Vor allem die hohe Anzahl an Gegentoren aus der vergangenen Spielzeit (85) sollte deutlich reduziert werden. Bislang ist dies Spielertrainer und Ex-Profi Adem Sari zusammen mit seinem Bruder Ali noch nicht nicht gelungen, allerdings war das 2:1 gegen die SG Marbach/Rietheim zuletzt im Villinger Stadtderby ein kleiner Lichtblick.

Hallo, Adem Sari. Bisher gab es in der Liga erst acht Punkte und in elf Pflichtspielen mit Pokal satte 29 Gegentore. Wo hakt es beim VfB, gibt es weiterhin die alten Abwehrsorgen?

Ja, leider. Wir hatten uns im Sommer personell breiter aufgestellt, vor allem in der Defensive. Doch dann kam es knüppeldick: Maik Lipak verletzte sich in der Vorbereitung an der Schulter. Wir hatten immer mehr Verletzte wie Dominik Grottke, Furkan Sari oder Mert Püsküllü. Dazu kamen Sperren wie bei Marc Restle – oder aufgrund von Krankheiten oder dem Beruf Spieler mit wenig Training wie Hüseyin Süzer und Baris Cakici. Kaum waren sie wieder dabei, haben sie uns geholfen und wir haben gegen Marbach gewonnen.

Sie sind jetzt mit ihrem Bruder Ali die vierte Saison beim VfB. Was sich wie ein roter Faden durchzieht sind die statistischen Werte: In 101 Pflichtspielen in Liga, Pokal und Relegation fielen unter ihrer Regie 565 Tore, davon waren 249 Gegentore, 317 Treffer für den VfB und nur zehn Zu-Null-Siege. Also steht der VfB für Spektakel?

Offensichtlich. Wir sind eine Wundertüte, es ist oft Kopfsache. Verrückt, wir sind in der Zeit aus der Kreisliga A aufgestiegen, haben nachhaltig über Jahre eine eingespielte Elf. Allerdings, wie aktuell, hatten wir wieder keinen gelernten Innenverteidiger. Die haben wir alle umgeschult und müssen ständig improvisieren. Da hat sich leider noch nicht die geplante Besserung eingestellt.

Was sind dann die weiteren Ziele und Perspektiven für die Runde?

Wenn unser Kader jetzt wieder breiter aufgestellt ist, bin ich mir sicher, dass wir wie 2024 eine Herbstserie starten können und dann mehr Punkte holen. Wichtig wird die Reduzierung der Gegentoranzahl sein. Wir hatten nach dem 0:7 in Tennenbronn eine Sitzung. Und ich möchte hier die Jungs loben: Sie haben beim Austausch alles angenommen, dass wir nicht nur Fußball spielen können, sondern zur Motivation gehört es, immer 100 Prozent Einstellung und Einsatz zu zeigen. Es war schön zu sehen, dass es gegen Marbach direkt Früchte getragen hat. Die Bezirksliga ist in dieser Saison sehr stark und ausgeglichen. Unser Ziel kann daher nur der Klassenerhalt sein. Ein einstelliger Platz wäre schön und ein Stück Weiterentwicklung zu Rang 10 mit 37 Punkten im letzten Jahr.